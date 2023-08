Rige alerta por fuertes tormentas en AMBA y CABA

En medio de temperaturas primaverales, la elevada humedad y el tiempo inestable se hacen sentir en gran parte del país. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para todo el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y localidades del noreste, sur y este bonaerense.

A las 10:30 de la mañana, un velo oscuro cubrió el cielo de la Capital Federal, anticipando la llegada de las tormentas pronosticadas. Pocos momentos después, las primeras gotas de agua hicieron su aparición, marcando el inicio del evento climático que se mantenía en línea con las advertencias del SMN.

De acuerdo a información del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las fuertes lluvias se esperan para todo el día, con la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Estas condiciones están principalmente caracterizadas por una abundante precipitación de agua en intervalos cortos, y ocasionalmente se presentarán ráfagas de viento y caída de granizo en zonas localizadas. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milimetros, pudiendo ser superados de forma puntual”, se advirtió oficialmente.

En este contexto, se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Asimismo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, mantenerse atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico del tiempo en CABA.

En cambio, el viernes se espera que cese la lluvia y mejoren las condiciones meteorológicas, según los datos del SMN. Para mañana, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 16°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento fuertes, que podrían alcanzar velocidades de 42 a 50 kilómetros por hora en dirección al suroeste.

El sábado se prevé una jornada ventosa y un marcado descenso de la temperatura, con mínimas de 5°C por la mañana y máximas de 15°C al caer la tarde. En este día, las ráfagas soplarán en dirección al oeste y tendrán velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora, según el organismo. El domingo, la tendencia ventosa disminuirá ligeramente, aunque las nubes persistirán y el clima frío continuará. La temperatura mínima se pronostica en 6 grados, mientras que la máxima será de 16.

Ya para el lunes se espera la vuelta de la sensación primaveral, aunque con un cielo mayormente nublado.