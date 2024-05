Una buena noticia para los vecinos de Zona Sur: On Sports llegó al Alto Avellaneda

La exitosa cadena de retail deportivo, On Sports, desembarcó en el centro comercial más importante de la zona sur del Gran Buenos Aires, Alto Avellaneda Shopping, con una propuesta completa de todas las marcas deportivas para los vecinos que aman la actividad física y practican deporte.

¿Sos fanático del fútbol, disfrutas salir a correr al aire libre o entrenás en el gym?

Llegó On Sports con su tienda de 300 mts2, donde podrás encontrar zapatillas, botines, ropa y accesorios de las marcas más reconocidas, para que vivir el deporte sea una experiencia segura y positiva. On Sports realizó una gran apuesta al comercio local y es una de las cadenas de distribución más importantes en la venta de adidas, Puma, Under Armour, Asics, Topper, Fila, Reebok, Umbro y muchas más.

La sucursal ofrece todos los medios de pago y la posibilidad de abonar en cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias. Su promesa es ofrecer productos de máxima calidad con la premisa de que “No hacemos deporte, el deporte nos hace”, siendo el deporte el pilar que mejora la calidad de vida de las personas. Por eso, convoca a quienes disfrutan del fútbol, running, training, hockey, tenis, padel, rugby, entre otras disciplinas, para que accedan a todos los productos que necesitan.

Freestyle fútbol para el público de Avellaneda: el evento apertura

Para festejar esta novedosa apertura en la zona, la marca realizó un gran evento el pasado 6 de abril, en el Patio de Comidas del Shopping, junto al campeón mundial de freestyle fútbol, Charly Iacono, quién mostró su gran talento con la pelota e hizo participar de los trucos al público del mall. La jornada estuvo completa de premios de las marcas adidas, Under Armour y Snauwaert, que se entregaron a todos los visitantes del shopping, luego de participar en distintos juegos.

On Sports cuenta con 10 sucursales en AMBA y llega a todo el país a través de su página web. En el siguiente enlace se pueden conocer las ubicaciones de todas las tiendas: https://www.onsports.com.ar/sucursales. Además, en las redes sociales con el perfil @onsportsargentina, se informan los últimos lanzamientos y promociones exclusivas (Instagram, Facebook, YouTube y TikTok).