UNDAV: Jorge Calzoni participó de un diálogo con el Papa Francisco junto a representantes de universidades de América Latina

Fue en el marco del encuentro “Organizando la esperanza para el Cuidado de la Casa Común”, donde se trabajó en diferentes mesas temáticas.

El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Ing. Jorge Calzoni, junto con autoridades superiores del país de instituciones públicas y privadas, fue parte de la comitiva que mantuvo una serie de encuentros propuestos por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común que culminaron con un diálogo conjunto con el Papa Francisco en el Vaticano.

Luego de un día de sesiones por mesas temáticas, en las que participaron 216 rectoras y rectores de universidades de América Latina y del Caribe, en el marco del encuentro sinodal con el papa Francisco “Organizando la esperanza para el Cuidado de la Casa Común”, el sumo pontífice se refirió a algunos de los retos que afronta el sistema educativo universitario en el continente americano durante un diálogo de más de dos horas.

“Hay una cultura del descarte que se ve en todo momento, falta una educación de usar las cosas que sobran, rehacerlas, reponerlas en el orden del uso común de las cosas. Y esta cultura del descarte, también afecta a la naturaleza”, afirmó el sumo pontífice.

Y agregó: “Hoy día la humanidad está enferma de este desuso, o mal uso de la naturaleza y tiene que retomar otra vez este camino de saber usar la naturaleza bien. Y como se usa la naturaleza, es una palabra que puede parecer extraña, yo diría, diálogo con la naturaleza, diálogo”.

En este sentido, invitó a las universidades a crear redes para tomar conciencia: “Y en este punto ustedes usan una palabra muy linda, que es organizar la esperanza. Recuperar y organizar la esperanza –dijo Francisco-, que me gusta esta frase que ustedes me dijeron y no pueden dejarlo de considerarlo a esta ecología integral, a esta dimensión de que los jóvenes de hoy tienen derecho a un cosmos equilibrado, y tienen derecho a esperar y nosotros tenemos que ayudarles a organizar esa esperanza, a tomar decisiones muy serias desde este punto”.

El Papa también les recordó que la tarea de las universidades no debe ser solamente “aprender cosas”: “ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los tres lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y piensan”.

Por otra parte, Francisco anunció el nombre de su próxima Exhortación Apostólica: “Laudate Deum”, que será publicada el día de San Francisco de Asís el 4 de octubre. En esta línea de ideas, invitó a buscar alternativas que ayuden a superar la crisis medioambiental: “Tenemos que ser muy inventivos en estas cosas para proteger la naturaleza” y “los jóvenes que nosotros formamos tienen que salir líderes en este punto, convencidos”, dijo.

Fueron, en total, cuatro mesas temáticas en las que trabajaron sobre las crisis ambiental, económica, social y cultural. Los temas de cada grupo de trabajo correspondieron a los grandes ejes de la Encíclica Laudato Si´ que fueron abordando desde 2021 en encuentros interuniversitarios en el país.

“Cuando nos quieren convencer de que la educación es una mercancía que se compra y se vende, nosotros y nosotras, más convencidos que nunca, nos proponemos —y les proponemos— forjarnos como habitantes responsables de una casa común, que tienen en sus manos la posibilidad cierta de organizar la esperanza para vivir en el país y en el mundo que jamás dejaremos de soñar”, reflexionó el Ing. Calzoni.

Asimismo, las y los rectoras y rectores firmaron un manifiesto en el que se comprometieron a promover un uso responsable y ético de la inteligencia artificial, iniciativa que se presentó al Papa como un documento durante la actividad.

Por último, el Ing. Calzoni participó de la presentación del proyecto “Identidad en Redes. La lucha de las Abuelas en articulación con las universidades”, en la Casa Argentina en Roma.