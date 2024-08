Un grupo de autos no pagará peaje en CABA por una bonificación del gobierno porteño

Según las características del automóvil, el beneficio puede ir del 50% al 100% y estará vigente por un año. Solo se aplicará a aquellos que utilicen el sistema de TelePASELa medida del Gobierno de la Ciudad se enmarca dentro del plan de reducción de la huella de carbono que la Ciudad (Vialidad Nacional)El gdestinada a promover la sustentabilidad en el transporte. A partir de este lunes 12 de agosto, los pago de peajes en todas las autopistas porteñas. En el caso de los autos híbridos , mientras que los vehículos eléctricos estarán completamente exentos de este pago .La medida, que estará vigente por un año, se enmarca dentro del, en conjunto con Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), ha estado implementando en los últimos años., obligatorio para transitar por las autopistas de la Ciudad. El trámite para acceder a este beneficio deberá realizarse sin turno previo y de manera presencial en las oficinas de AUSA ubicadas en los peajes de Parque Avellaneda, Dellepiane y Piedras. Este proceso es aplicable tanto a quienes se adhieran por primera vez al sistema TelePASE como a aquellos que ya estén adheridos., que permitirá verificar los datos del automotor y confirmar su elegibilidad para el descuento.La lista de vehículos beneficiados por esta medida incluye unas. Entre los modelos destacados se encuentran el, entre otros. Estos vehículos representan un segmento creciente en el mercado automotor de la Ciudad, impulsado por políticas que buscan fomentar una movilidad más sustentable.El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, señaló que la implementación de esta medida forma parte de un compromiso más amplio con el desarrollo sustentable en la Ciudad. “Con esta iniciativa, no solo fomentamos el uso de vehículos menos contaminantes, sino que también”, afirmó el alcalde porteño. Según explicó, la reducción en el costo de los peajes para vehículos híbridos y la exención total para los eléctricos busca.Por su parte,subrayó que el transporte es responsable de aproximadamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Buenos Aires, por lo que es fundamental trabajar en la reducción de este porcentaje. “con el ambiente. Este beneficio que se le va a dar a los autos sustentables es un reconocimiento a quienes eligen un”, agregó.En la actualidad, 9 de cada 10 vehículos que transitan por las a. Sin embargo, quienes no estén adheridos y deseen circular por estas vías deberán utilizar el Pase Diario, un sistema prepago que funciona para toda la red de autopistas inteligentes. En caso de no cumplir con estas alternativas, los.La iniciativa de bonificación en los peajes se suma a. Entre estas medidas, se destaca el recambio de lasen todas las autopistas, lo que ha contribuido a una mayor eficiencia energética y a la reducción de emisiones de carbono. Asimismo,en los edificios centrales de las autopistas, permitiendo que la empresa concesionaria genere su propia energía y abastezca sus instalaciones de manera más sustentable.El Gobierno de la Ciudad espera que la medida tenga un impacto significativo en la, promoviendo así una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. A través de este tipo de incentivos, se busca no solo mejorar la calidad del aire en la Ciudad, sino también