Sindicalismo al PJ Nacional: Ana Ruggiero integra la lista que encabeza Cristina Kirchner

La secretaria General de ANDUNA y subsecretaria de Género de FATUN, Ana Laura Ruggiero integra la nómina “Primero La Patria”, que encabeza la expresidenta Cristina Kirchner. Competirán el 17 de noviembre con la lista del gobernador riojano, Ricardo Quintela, “Federales, un grito de corazón”.

Después de la visita que la exmandataria realizara por el Día de la Lealtad a la sede Piñeyro de la UNDAV, donde se reunió con autoridades, Docentes, No Docentes y estudiantes de la casa de estudios, el fin de semana, se conoció la nómina que Cristina Kirchner, finalmente, formalizó de cara a la interna del PJ Nacional. Como candidata a Consejera suplente, Ana Laura Ruggiero, secretaria General de ANDUNA y subsecretaria de Género de FATUN, conforma la lista.

“Como decía siempre mi vieja: tibio ni el mate, ni el peronismo”, recordó y así, con el fervor y la energía militante, la dirigenta firmó su postulación dentro de la nómina “Primero La Patria” que, además, integran otros y otras dirigentes políticos y sindicales como Vanesa Siley, Carlos Minucci, Carlos Ortega, María Rosa Martínez. Y la lista sigue.

“Es un gran orgullo acompañar, junto a tantas compañeras y compañeros, la lista que encabezará nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner para presidir el PJ Nacional”, indicó Ruggiero tras la rúbrica y la difusión de las y los candidatos que se hizo efectiva, además, con el apoyo de Walter Merkis, secretario General de FATUN y la Mesa Ejecutiva Nacional.

“La lista representa un paso decisivo hacia la consolidación de un proyecto político que siempre ha priorizado la justicia social, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la igualdad de género”, agregó la dirigenta al sopesar los desafíos en pos de la reconstrucción del peronismo y la elaboración de una propuesta que convoque, interpele y acerque respuestas a los problemas actuales de las y los argentinos.

“Como mujer sindicalista ratifico mi vocación y compromiso, como lo hago en cada espacio en el que participo, para defender los intereses de la Patria, los derechos de las y los trabajadores y la construcción de un modelo de país que retome la senda del desarrollo, la distribución de la riqueza y la Justicia Social para todos y todas”, reflexionó mientras se prepara para continuar con el plan de lucha que la comunidad universitaria de la UNDAV y el Frente Sindical Universitario están llevando adelante esta semana, tras la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento y el incipiente debate del presupuesto 2025, que promueve un mayor recorte de recursos para la Educación Superior.

Al cierre, Ruggiero insistió con el respaldo de las y los No Docentes a “Primero La Patria” al recordar que fue Néstor Kirchner en 2006 “el que firmó el Decreto 366, que dio vida al CCT de las y los No Docentes y nos dignificó como trabajadores y trabajadoras, no solo garantizando condiciones dignas sino, también, formación, capacitación. Cristina siguió ese legado ¿cómo no acompañarla?”, esbozó.

Las elecciones en el PJ serán el próximo 17 de noviembre, Día del Militante Peronista. La nómina de Cristina Kirchner competirá con la del gobernador riojano, Ricardo Quintela, “Federales, un grito de corazón”.