Sebastián Vettel anunció su retiro de la Fórmula 1

El piloto alemán de 35 años, Sebastian Vettel, anunció públicamente su retiro de la Fórmula 1 cuando finalice la temporada 2022 que está disputando actualmente con la escudería de Aston Martin, a la que llegó para competir en 2021 y con la que desafortunadamente no pudo obtener buenos resultados.

“Estoy aquí mi retiro de la Fórmula 1 para el final de la temporada 2022″, explicó el cuatro veces campeón del mundo (entre 2010 y 2013 con Red Bull), en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Probablemente debería comenzar con una larga lista de personas a las que agradecer ahora. Pero siento que es importante explicar las razones detrás de mi decisión”, continuó.

“Me encanta este deporte Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero así como hay vida en el camino, también hay vida fuera del camino. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa”, afirmó el ex corredor de Ferrari.

El piloto germano, de 35 años, ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91).

”Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir. La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello, afirmó Vettel. “A final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia”, concluyó Vettel.

Vettel ganó sus cuatro títulos de la F1 con la escudería Red Bull entre 2010 y 2013. Su última victoria en un gran premio fue al volante de un Ferrari en 2019 y esta temporada, a bordo de su monoplaza de Aston Martin, no ha podido pasar de un sexto puesto.