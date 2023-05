Se confirmó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 20

Luego de una intensa jornada de fútbol, ya se definieron los 16 países que participarán en los octavos de final del certamen. Argentina, Uzbekistán, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Italia, Colombia, Israel, Inglaterra, Gambia, Nigeria, Nueva Zelanda, Uruguay, Corea del Sur, Eslovaquia y Túnez disputarán la etapa de playoff.

Se confirmó que la Albiceleste saltará al campo de juego el próximo miércoles 31 de mayo nuevamente en la sede de San Juan. El duelo de octavos de final se iniciará a las 18 y ya se conoce su contrincante: Nigeria, que finalizó tercero en el Grupo D compartido con Brasil e Italia. La particularidad de esta zona es que los tres sumaron seis puntos, pero el elenco africano terminó tercero por peor diferencia respecto a los otros dos: +1 contra +7 y +2 de brasileños e italianos, respectivamente. República Dominicana terminó última y sin unidades.

La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación de Francia en primera ronda. Más allá de derrotar 3-1 a Honduras, por diferencia de gol no le alcanzó para superar a Túnez en la tabla de los mejores terceros. El combinado africano se unió a Nueva Zelanda, Eslovaquia y Nigeria. Japón, tercero del grupo C, dependía de un resultado favorable, no tuvo suerte y también quedó fuera.

SE CONFIRMARON LOS OCTAVOS DE FINAL

• Martes 30 de mayo:

14.30: Estados Unidos vs.Nueva Zelanda (Mendoza)

18.00: Uzbekistán vs. Israel (Mendoza)

• Miércoles 31 de mayo:

14.30: Colombia vs. Eslovaquia (San Juan)

14.30: Brasil vs. 3° B/E/F (La Plata)

18.00: Argentina vs. Nigeria (San Juan)

18.00: Inglaterra vs. Italia (La Plata)

• Jueves 1 de junio:

14.30: Gambia vs. Uruguay (Santiago del Estero)

18.00: Ecuador vs. Corea del Sur (Santiago del Estero)