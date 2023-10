Quilmes: San Fracisco Solano festejó su 74° aniversario

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este domingo el desfile cívico, militar y tradicionalista por el 74º aniversario de San Francisco Solano, que tuvo lugar en la avenida 844 entre 894 y 897, donde frente a miles de vecinos y vecinas hizo un repaso de las políticas desarrolladas en la zona durante los últimos cuatro años y resaltó la importancia de continuar por el mismo rumbo para mejorar la vida de los quilmeños y quilmeñas.

“¡Feliz 74º aniversario Solano y feliz Día para todas las madres! Hoy comenzamos esta celebración de los 74 años de historia de lucha, de un trabajo de una comunidad que vio el potencial que tenía esta parte en particular de nuestro querido municipio de Quilmes y fue construyendo cada uno de los barrios que, en algunos casos, hoy todavía están a la espera. Nosotros cuando asumimos nuestra gestión, cuando tuvimos el honor y la inmensa responsabilidad de gobernar a partir de la elección de la mayoría de los quilmeños y quilmeñas, nos propusimos dar vuelta la página”, señaló Mayra acompañada por los funcionarios, funcionarias, concejales y concejalas del Ejecutivo Municipal.

“Eso que siempre estaba planteado que como no se puede no se llega, dijimos ‘nosotros vamos a comenzar a gobernar atendiendo a todo el distrito, pero vamos a comenzar del Oeste al Este’ y así es como deudas históricas de infraestructura, como fueron los pavimentos, las obras hidráulicas, las luminarias LED, comenzaron a verse reflejadas a partir de los resultados de un proyecto de trabajo. Esto es lo que nosotros y nosotras encaramos y encarnamos, un proyecto serio de trabajo para nuestra comunidad”, resaltó.

“Les quiero decir que, para los próximos años, mi compromiso con esta comunidad va a ser devuelto con más fuerza, energía, coraje para cumplir con todo lo que todavía falta. Hemos hecho, hemos dado resultados, hemos demostrado que el Municipio puede funcionar. Pero falta mucho por hacer, no quiero que queden frenados los proyectos de progreso y de mejora para cada una de nuestras localidades, quiero que sigamos trabajando unidos y unidas”, subrayó la Intendenta.

“No quiero que se nos juzgue por otra cosa que no sea por el resultado de lo que hacemos, queremos que se nos juzgue por las obras, las realizaciones y las decisiones que tomamos para mejorarle la vida a nuestros habitantes. Eso es lo que queremos y seguramente vamos a seguir haciendo. Así que el año que viene, ojalá Dios, la Virgen y el pueblo me permitan seguir siendo su Intendenta y volver a celebrar desde este lugar, con esta hermosa y querida comunidad. Nunca menos Solano, no volvamos al pasado y siempre para adelante”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Festejos, Miguel Torres, remarcó: “Vecinos y vecinas, es importante recordarles en el día de hoy el pasado nuestro, como vinimos trabajando y luchando para obtener progresos en distintas partes de nuestra ciudad. Algunas cosas que reclamábamos lo logramos, quiero tomar un solo ejemplo para todos los solanenses que nos tiene que guiar de aquí en más y es la inauguración del Instituto 83. Hace 32 años que se venía luchando por la sede y tuvo que venir una mujer, una dirigente, romper los paradigmas y ponerse manos a la obra y lograrlo”.

En esa línea, continuó: “Hoy esa sede tiene que ser un emblema de aquí en más, de que las cosas se pueden lograr cuando hay una dirigencia política que se pone al frente de los proyectos y las necesidades de la gente. Tenemos lugares pavimentados, tuvimos lo de la avenida Santa Fe que nos conectó derecho a Quilmes y la Ciudad de los Deportes”.

La jornada comenzó con un desayuno con instituciones, entidades de bien público, autoridades de la Comisión de Festejos y del Municipio en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Florida; luego prosiguió con el izamiento del pabellón nacional en la avenida 844 y 893, frente al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83, con la bendición del pastor Gabriel Coria y tras ello, se desarrolló el tradicional Tedeum en la parroquia San Francisco Solano, a cargo del obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor Carlos Tissera.

Además del desfile, sobre la 844 y 893 se implementó una feria gastronómica y de emprendedores y emprendedoras locales, con precios accesibles para las familias que visiten el evento. Mientras que desde las 17, en el playón, se presentarán diferentes bandas locales como La Daky RKT; Pre-Solano (La Kapuska Rock); Banda Alaroye (percusión fusión); Guillermo Pérez (tributo a Luciano Pereyra); Gitana Mía (tributo a Los Fabulosos Cadillacs); El Son Parrandero; Los Chakales; Raúl Ramírez (ex Granizo Rojo); que dejarán el clima a pleno para los shows de El Mago y La Nueva, y el cierre de la fiesta, que estará a cargo de Callejero Fino.

El evento es organizado conjuntamente entre el Municipio de Quilmes, la Cámara de Comercio, El Rotary Club y El Club de Leones e instituciones solanenses con la implementación de los correspondientes protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza.