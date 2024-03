Quilmes: Operativo integrales para los afectados por la tormenta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este miércoles los distintos operativos integrales de servicios públicos que desarrolló el personal municipal en las diferentes zonas del distrito y la asistencia a los vecinos afectados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja y se espera un incremento en las lluvias y en las ráfagas de viento.

Sobre las acciones realizadas, Mayra señaló: “Recorrimos durante toda la mañana las zonas que fueron afectadas por el temporal que venimos viviendo hace varias horas, que evidencia la crisis climática que estamos pasando y por la se deben tomar políticas de Estado, nacional, provincial y municipal coordinadas para poder rediseñar todos nuestros proyectos hídricos, porque lo que hoy existe, no alcanza para la cantidad de agua que está lloviendo y no hay desagüe que lo resista”.

Por la mañana, Mayra supervisó el funcionamiento de la estación de bombeo de Villa Alcira, en Bernal Este, y encabezó un operativo de la Secretaría de Servicios Públicos local,a cargo de Sebastián García, área que intensificó los trabajos diarios de levantamiento de ramas y montículos, desobstrucción de sumideros y limpieza de los arroyos, entre otras tareas, con el fin de mitigar los efectos del fuerte temporal de lluvia y viento.

En este marco, la Municipalidad viene llevando adelante tareas de prevención y de asistencia a las y los vecinos afectados con un importante despliegue de agentes de los sectores de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil, entre otras áreas, en articulación con Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad provinciales y federales. El Servicio Meteorológico Nacional emitió el martes un alerta naranja que elevó a roja para la tarde noche del miércoles por tormentas, algunas localmente fuertes, con ráfagas intensas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, que continuarán a lo largo del día y que serían muy abundantes durante la noche.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos y vecinas extremar los cuidados, no salir de sus casas si no es necesario, no sacar basura ni ramas a la calle, no acercarse a cables y postes de luz y no circular por calles anegadas. Ante cualquier eventualidad, comunicarse a los siguientes números:

-103 Defensa Civil

-107 SAME

-911 Policía

-147 Seguridad Ciudadana

-100 Bomberos

-0800-321-2842 AySA

-0800-222-0450 Edesur.