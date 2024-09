Quilmes: Operativo de control de transporte pesado en el Triángulo de Bernal

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este viernes un operativo de control de transporte pesado en la zona del Triángulo de Bernal, que se realizó en coordinación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de sancionar excesos de peso y prevenir así la rotura de la infraestructura de calles, avenidas y viviendas del distrito.

“Esta iniciativa que llevamos adelante en un trabajo conjunto con la Provincia nos permite, a partir de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, que no se ponga en riesgo la infraestructura de las calles en los barrios de Quilmes”, sostuvo Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

En este marco, Bellido señaló: “Realizamos un nuevo operativo de control de cargas junto al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, lo que nos permite además de hacer el control y fiscalización de la documentación pertinente, controlar los pesos de los camiones para que no estén por encima de los valores exigidos y estipulados para cuidar de esta manera la infraestructura urbana del distrito. También junto a ellos hacemos los controles de alcoholemia y los operativos que se llevan adelante en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata”.

Por su parte, el director de Control Técnico del Ministerio de Transporte bonaerense, Guillermo Varvasino, aseguró: “Es un gran apoyo trabajar con los Municipios porque son los que mejor conocen el lugar. Nosotros estamos prestando la colaboración con las balanzas para evitar el deterioro de la cinta asfáltica. En Quilmes hemos coordinado muchas actuaciones para sancionar el exceso de peso en transporte. Próximamente sumaremos los controles de alcoholemia en el horario nocturno en los puntos que nos indiquen. Estamos dispuestos a prestar apoyo en todo lo que necesiten los municipios”.

En tanto, la directora general de Tránsito y Transporte local, Noelia Arguello, comentó: “Lo que se controló hoy, con el sistema de balanzas dinámicas de la Provincia, fueron en su mayoría camiones batea de carga y hubo algunos que estaban excedidos o que no cumplían normas, como por ejemplo tenían las llantas lisas o no tenían la lona que va sobre la carga para que no se caiga nada arriba de los autos”.

El operativo contó con el apoyo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Intervinieron las áreas de Transporte, Cargas, Fiscalización, Tránsito, Faltas, Bromatología y Seguridad Vial. También hubo controles de alcoholemia.

Acompañaron la jornada la subsecretaria de Faltas, Infracciones de Tránsito y Licencias de Conducir, Jésica Mendoza; su par de Control Ambiental, Iris Bejarano; la directora general de Faltas, Marlene Garilli; y el director de Tránsito, David Scordamaglia. Por parte de la provincia, participó el director de Fiscalización del Transporte Fluvial de Pasajeros, Pablo Austi.