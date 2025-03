Quilmes: Nuevo “Festival Cervecero, edición San Patricio” en el Parque Lineal Don Bosco

El Municipio de Quilmes informa que este sábado 15 y domingo 16 de marzo, de 13 a 23, se realizará una nueva edición del “Festival Cervecero, edición San Patricio”, en el Parque Lineal Don Bosco, ubicado en la intersección de la avenida Caseros e Illia. La misma es una iniciativa municipal en articulación con los cerveceros y la cámara gastronómica local.

El evento contará con la presencia de foodtrucks, que ofrecerán una variada oferta gastronómica y cervecera, shows, regalos, sorteos y la Feria de Emprendedores, todo con precios accesibles para que las y los vecinos disfruten de una hermosa jornada en familia o con amigos.

Cabe destacar que la ciudad de Quilmes fue declarada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires como “Capital Provincial de la Cerveza”, a la vez que este encuentro del fin de semana fue declarado como “Fiesta Provincial de la Cerveza”, tras sendos proyectos de ley presentados por la diputada provincial quilmeña, Berenice Latorre.

En este marco, los shows comenzarán el sábado desde las 16, con la clase de baile de zumba, a cargo de la influencer, bailarina, y ex Showmatch, Kate Rodríguez. Posteriormente se dará lugar a la música en vivo con La Tercera, Ale Vega y Juan Manuel, Al Solo & The Bastas, Tren al Groove, Lucho C, Suena Bonito, Terca La Mula, Zona 4 y mientras que para el cierre de la jornada se presentará la banda Los Charros.

En cuanto al domingo, los shows se iniciarán también a las 16, y se repetirán las clases de baile y zumba con Kate Rodríguez, mientras que en lo musical estarán presentándose Cassiuskhan, Picante Pereyra, Palma Perras, La Chango Band, Rayos Covers, Owin y cerrará con la reconocida banda quilmeña La Nueva Luna – Choque de Cometas.

La actividad cuenta con el apoyo del Municipio de Quilmes, y es organizada por la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, a través del área de Desarrollo Económico Local; junto a la Cámara Gastronómica de Hotelería, Turismo y Esparcimiento, (CGHTE), Cervecería Quilmes, y productores cerveceros artesanales.