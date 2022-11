Quilmes: multitudinario festejo por el 39° aniversario del Barrio Santa María-IAPI

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó los festejos por el 39º aniversario del barrio Santa María-IAPI, que se vistió de fiesta para que los vecinos y vecinas que se acercaron a la calle Los Andes y 173, en Bernal Oeste, disfrutaran de la feria gastronómica, la de emprendedores, y de los shows en vivo, en el marco de una nueva edición del festival Somos Quilmes, que tuvo como gran cierre la presentación del reconocido grupo de cumbia Los Charros.

“¡Feliz aniversario a la IAPI! Gracias a todas las familias que se han acercado a esta celebración, a este encuentro de alegría popular. Esto es lo que decidimos y quiero agradecerles a la Comisión de Festejos y a cada uno de los vecinos y de las vecinas de este barrio, que forman parte de la Comisión Organizadora, que han generado la posibilidad de este encuentro. Se han reunido, han pensado en cómo se hacía y la verdad es que hoy estamos viviendo y festejando un momento que también es de reencuentro. Recién me decían que hace casi ocho años no se celebraba el cumpleaños del barrio, y nosotros queremos que cada año la celebración sea mejor y haya más participación”, aseguró Mayra.

La Jefa comunal hizo referencia a las obras realizadas en la zona: “Los vecinos y las vecinas tienen derecho a poder tener un mejor barrio, con más infraestructura y por eso estamos avanzando con los planes de pavimentos. A pesar de haber tenido dos años de pandemia, fuimos avanzando y hoy vemos los pavimentos, la repavimentación de Lynch, las luces LED, la obra de la calle Pampa y otras obras que también llevamos adelante. Estamos con la refacción integral en nuestra querida Escuela Técnica N° 8; además, estamos construyendo un polideportivo para Bernal Oeste, algo que era muy necesario y que hoy lo estamos logrando a partir del trabajo de todo un equipo de Gobierno”.

Sobre el final, la Intendenta enfatizó sobre la importancia del acompañamiento vecinal para continuar con la transformación de Quilmes: “Para poder seguir avanzando y trabajando, necesitamos que nos sigan acompañando. Nosotros somos pueblo y sabemos que de los peores momentos se sale acompañado. Estamos saliendo de un momento muy difícil y queremos seguir trabajando para recuperar la dignidad para nosotros mismos, pero principalmente para nuestros hijos, porque todos y todas nos esforzamos todos los días para vivir un poco mejor. Para que nuestros hijos e hijas vivan mejor de lo que nos tocó vivir a nosotros. Por eso, quiero decirles que mi compromiso con ustedes, con este y con todos los barrios, es inquebrantable”.

Por su parte, uno de los integrantes de la Comisión de Festejos y vecino del barrio, Juan Carlos Fernández, sostuvo: “Esto lo hicimos mancomunadamente con el Municipio, hicimos una presentación de las entidades, muestras de instituciones en el CIC y hoy estamos cerrando con este show, con este festejo muy lindo con los vecinos. Quiero agradecerle mucho a la intendenta Mayra por todas las obras que se están haciendo en nuestro barrio, principalmente los pavimentos que nos van a dar mucho más acceso a la gente”.

En referencia a la alegría de la comunidad por el festejo aniversario, relató: “La gente está muy predispuesta, hay muchísima gente y después de muchos años que no se festejaba el aniversario de nuestro barrio, porque en la gestión anterior no se hizo nunca y no miraron hacia nuestro barrio, así que estamos hoy acá con la Intendenta volviendo a festejar después de lo que sufrimos con la pandemia. Para nosotros y para los vecinos también es una cosa muy importante, y esperamos para el año que viene que va a ser muchísimo mejor”.

A su vez, Guillermina Pavón, participante de la feria gastronómica con su emprendimiento de pan casero, detalló sobre la jornada: “Me crié en este barrio prácticamente y nunca me quise mudar de la IAPI. Está muy buena la organización del evento. Tuvimos la oportunidad ahora, porque antes con la pandemia no se pudo hacer más nada, de mostrar lo que hacemos y lo que nos gusta. Ahora en la actualidad vemos una mejoría total en el barrio, por muchos años pasamos por barro por todos lados y ahora tenemos asfalto, las escuelas están bien organizadas, las plazas, el CIC. La verdad que es hermoso, estoy muy conforme”.

En la misma línea, otra de las emprendedoras que formó parte de la feria gastronómica con un stand de comida, Roxana Palacios, expresó: “Gracias a esta oportunidad que nos dieron de capacitarnos también, de hacer el curso de manipulación de alimentos. Estamos festejando, muy agradecidos con la Intendenta. La gente salió a festejar, el barrio está feliz. Estamos muy agradecidos con el asfalto, que hace que los chicos no se embarren cuando van al colegio. Esperamos que siga mejorando el barrio”.

Mientras que una de las vecinas que asistió al evento, Benancia Solabarrieta, comentó: “Esto me parece maravilloso, vine con mis dos nietas, estamos disfrutando y escuchando música. Me parece muy bien que se hagan estas celebraciones, se están haciendo cosas buenas. Veo bien al barrio”.

Previo a la presentación de Los Charros, pasaron por el escenario las bandas Luis Chávez y su conjunto, Nostalgia Santafesina, Andanza Juvenil, Los del Sahara, Destinados y La Autentika Sabrosa. El evento contó también con la participación de emprendedores locales de diferentes rubros, quienes dieron a conocer sus productos a los quilmeños y quilmeñas presentes.

Esta iniciativa fue organizada de forma conjunta por el Municipio y la Comisión de Festejos del barrio IAPI, con quienes se articuló un trabajo coordinado con el fin de garantizar la implementación de los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza correspondientes.

También participaron de la actividad funcionarios y funcionarias del Ejecutivo municipal, además de concejales y concejalas, entre otras autoridades.