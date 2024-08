Quilmes: Miles de vecinos disfrutaron de la nueva edición del Festival Somos Quilmes con la presentación de Estelares

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó a los miles de quilmeños y quilmeñas que se acercaron a disfrutar este sábado del Festival “Somos Quilmes” por el 358° aniversario de la ciudad, en el escenario montado en la intersección de las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, en el barrio La Colonia, de Quilmes Oeste, que contó con una jornada a pura música y se coronó con la presentación de la reconocida banda de rock Estelares.

“Estuvimos en el cierre del festival aniversario por los 358 años de mi querido Quilmes. Como vecina e Intendenta, me llena de orgullo ver todo lo que logramos en estos años de gestión. Cada palabra de agradecimiento por parte de las y los vecinos no hace más que demostrarme que vamos por el camino correcto, transformando cada barrio de nuestro distrito, y entendiendo siempre que no existen ciudadanos de primera y de segunda. Todo eso es lo que queremos seguir haciendo acá”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal señaló: “Quiero agradecer a toda la comunidad, a las instituciones, a las bandas locales y a los chicos de Estelares por ser parte de este gran festejo. ¡Aguante Quilmes! Vamos a seguir trabajando para que nuestra comunidad viva cada vez mejor”.

La actividad inició al mediodía con los shows de El Ensamble de las Orquestas Infantojuveniles; La Tercera, Orquesta de Cumbia del Club Mitre; Inundados Rock; Sara Ozuna; La Mordida Rock; Zoe Pérez; Gingos; Quilmes Tango Club; Clave Pulpo; Noches de Conurbano; Adiktos; Seba Rivas; Unidad Básica; Ojo Blindado; Mauro Comisso y Los Celíacos, y Dos Comodines. Para la ocasión se elaboró una propuesta musical variada que, además de rock, tuvo distintos géneros musicales como cumbia, tango y folclore, entre otros.

El lugar también tuvo una feria con puestos de emprendedores, stands y foodtrucks, con una amplia oferta gastronómica, con precios accesibles para todos los bolsillos.

Al respecto, uno de los comerciantes que formó parte de la propuesta, Tony Calió, de Cerveza Foca Hops, expresó: “Está buenísimo que todos los comerciantes de Quilmes tengan este tipo de lugar para promover sus emprendimientos, las marcas, mostrarse y darse a conocer”. Mientras Priscila Mangano, de El Charro, sostuvo: “Nosotros participamos de acá siempre, todos los años venimos, y es un ambiente muy hermoso, con todas familias que vienen a visitar el lugar y que le tienen mucho cariño a Quilmes”.

En tanto que los vecinos también mostraron su felicidad por el festival. Uno de ellos, Carlos Martínez oriundo de Quilmes Oeste, consideró que “está bueno que se haga todo esto, para que la gente pueda venir gratis a estos lugares y elegir algo para comer”, a la vez que Hugo Colia, vecino del barrio El Dorado, aseveró que este evento “es algo lindo para poder venir en familia y disfrutar, y más siendo quilmeño, que para mí es también un orgullo”.

Cabe resaltar que la actividad contó un importante operativo de seguridad, tránsito, limpieza y de fiscalización, con la finalidad que los vecinos y vecinas se acercaran en familia a un espacio público seguro y con las mejores condiciones.

También participaron de la actividad: los secretarios de Cultura, Educación y Deportes, Joaquín Desmery; de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y de Desarrollo Económico, Julián Bellido; de Legal y Técnica, Claudio Carbone; de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; los subsecretarios de Coordinación Operativa de Seguridad y de Seguridad Ciudadana, Hernán Ocampo; de Policía Criminal y de Relaciones Interjurisdiccionales, Lucas Schuld, y de Bases Operativas, Nelson Chávez, y el director general de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Patricio Domínguez; entre otros funcionarios y funcionarias municipales, y concejalas y concejales.