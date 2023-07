Quilmes: Megaoperativo de castración y vacunación antirrábica en Bernal

El Municipio de Quilmes llevó a cabo este miércoles un nuevo megaoperativo de castración y vacunación antirrábica en la Sociedad de Fomento 9 de Julio, ubicada en la calle Formosa 3840 entre 167 y 168, en el barrio Santa María – IAPI, de Bernal Oeste, en el cual se realizaron 135 castraciones y se aplicaron 172 vacunas. La misma actividad también se realizó en el mencionado sitio durante el viernes pasado y se castraron a 125 animales, se les dio la antirrábica a 173 y hubo más de 20 consultas clínicas.

“La concurrencia de los vecinos fue espectacular y se está tomando conciencia de lo importante que es castrar a los animales de compañía. Fue una jornada súper exitosa, la idea es repetirlo en todos los barrios porque va a ser la única forma de controlar a la población animal y que la gente tome conciencia de que hay que castrar. Hoy Bernal lo demostró”, detalló la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher.

La funcionaria resaltó que “este sistema de megaoperativos que creamos acá en Quilmes no existe en otro lugar del país, porque no hay operativos tan grandes y con tanto alcance a los vecinos. La importancia de este tipo de cirugías y operativos es justamente llegar a los vecinos, que de otra forma no podrían llegar al Centro de Zoonosis. Quilmes es muy grande y un traslado para un animal no es barato. Lo que hacemos es mudar todo zoonosis a los barrios”.

Las castraciones de perros y gatos tienen múltiples beneficios. Principalmente, evitan el crecimiento indiscriminado de la población animal, reducen el riesgo de enfermedades y mejoran su calidad de vida.

Además de desplegar estos operativos en los barrios, el Municipio cuenta con el Centro de Zoonosis Quilmes, en Hipólito Yrigoyen 273, donde hay que concurrir personalmente para solicitar turno para castraciones, el cual demora sólo una semana. Allí también se ofrece atención clínica y vacunación antirrábica, de lunes a viernes, de 8 a 14, en este caso, por orden de llegada, es decir, sin turno previo.