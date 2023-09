Quilmes: Mayra y Axel Kicillof inauguraron una nueva sala de internación en el Hospital Iriarte

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguraron la sala de internación clínica del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, y además recorrieron las obras de renovación y ampliación que se están realizando en distintas áreas del centro de salud, ubicado en Allison Bell 770, en Quilmes.

“Con Axel Kicillof inauguramos la cuarta sala de internación para adultos de nuestro querido Hospital Iriarte de Quilmes. Después de 30 años, con la gestión de este Gobernador, tendrá un nuevo pabellón central, las nuevas salas de internación, el nuevo pabellón de atención pediátrica, una renovación total. Y, además, en este trabajo coordinado con la Provincia de Buenos Aires, para nuestro segundo mandato, si es que los vecinos y vecinas nos lo permiten, tendremos un nuevo hospital de atención especializada para el tratamiento de oncología en el oeste del distrito”, sostuvo la Jefa comunal.

En este sentido, Mayra remarcó: “Son todos proyectos a partir de la demanda que recogemos, de la escucha activa que tenemos con nuestra población, porque ni Quilmes ni ningún distrito se puede gobernar desde un escritorio, hay que estar en el barrio, entre la gente, saber qué es lo que se necesita y trabajar sin parar para poder cumplir con esas demandas reales de nuestra población”.

Por último, la Intendenta convocó a no bajar los brazos y cuidar los logros alcanzados: “Les pido que defendamos esta posibilidad de que el Estado esté presente en cada uno de los lugares que nuestra población necesita. Como siempre decimos, no hay proyecto local sin proyecto provincial y nacional. El progreso y la mejora que estamos teniendo en nuestro municipio no sería posible si no hubiese un gobernador que nos escucha y que atiende las demandas que tiene Quilmes. Así que por todo lo que hicimos, pero sobre todo por todo lo que falta hacer”.

En la misma línea se expresó Axel: “Es un orgullo recorrer este hospital y ver que donde antes había una estructura vacía ahora hay consultorios, atención, camas, infraestructura básica del hospital público. Esto es el Estado presente. Yo les garantizo que no es privatizando, ajustando, arancelando o queriendo cobrar el voucher, que vamos a resolver los problemas de nuestro pueblo. A donde vamos nos piden más salud pública, más educación pública, más infraestructura, más dignidad, y como dice la Intendenta, eso no se hace con desprecio ni desde un escritorio ni con ausencia, se hace pateando, recorriendo, escuchando, y se hace con amor. Es una enseñanza para la derecha argentina, nuestro pueblo sabe lo que necesita y sabe lo que quiere, quiere un Estado presente”.

El recorrido comenzó por la construcción del nuevo Centro de Día Comunitario de Salud Mental, obra financiada y ejecutada por el Gobierno Provincial, que está emplazada en una de las esquinas del predio del hospital. En ese contexto, las autoridades provinciales y locales firmaron el Convenio Marco de Colaboración para el Fortalecimiento del Sistema de Salud y de la Red de Dispositivos de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

Seguidamente, la comitiva de funcionarios supervisó el nuevo edificio de Pediatría, cuya construcción está muy avanzada. Esta obra, que permitió recuperar una estructura que estaba totalmente abandonada desde hace 30 años, beneficiará a más de 600 mil vecinas y vecinos, y cuenta con una inversión de más de 467 millones de pesos por parte de la provincia de Buenos Aires. Tendrá dos plantas y estará conectado a la guardia del hospital.

La actividad continuó con la habilitación formal de la sala de internación del primer piso del pabellón histórico del hospital, que fue renovada en su totalidad, al igual que las salas de Pediatría, Traumatología y Cirugía. Se completó así el 1º piso y siguen los trabajos en el 2º. Esta obra es financiada por la Provincia y ejecutada por el Municipio. Por último, comenzó la obra de puesta en valor de la fachada del edificio, que también tiene financiamiento provincial por más de 350 millones de pesos y se ejecuta desde la Comuna.

Formaron parte del recorrido la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler; su par de Salud, Dr. Jonatan Konfino; los concejales Mariano Casado y Ezequiel Arauz; el director ejecutivo del Iriarte, José Pepe; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, y los directores provinciales de Hospitales, Juan Riera, y de Servicios Auxiliares, Lucas Solimano.