Quilmes: Mayra y Batakis entregaron 36 créditos para viviendas del Banco Provincia

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, entregaron este viernes 36 créditos para viviendas del Banco Provincia, en el marco del programa “Buenos Aires CREA”, que es un crédito no bancario que brinda la citada cartera provincial a través del Instituto de la Vivienda, que permite otorgar fondos de manera accesible para que familias bonaerenses puedan hacer refacciones o ampliaciones de sus casas.

“Es súper importante para las familias tener la posibilidad de acceder a un crédito en un momento donde esto está siendo negado, como casi todos los derechos y las posibilidades de progreso y de crecimiento. Este crédito que ustedes están tomando, además, es un motor para la economía, para el albañil que puedan llegar a contratar o para el corralón donde compren los materiales. Tiene que ver con ese círculo virtuoso que nosotros entendemos necesario poder poner en funcionamiento, como alguna vez estuvo y luego se cortó, de que haya posibilidad de acceso al crédito o buenos salarios para que haya mayor consumo y eso genere una vuelta que nos hace bien a todos”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal destacó la articulación con el Gobierno Provincial, le agradeció a la ministra Batakis, “una funcionaria que funciona, como dice Cristina”, y señaló: “Tenemos grandes adversidades que afrontar pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni de brazos caídos, ni en la queja. Con respeto, vamos a decir qué hace falta para Quilmes y pedir la continuidad de las obras públicas que se han visto durante los cuatro años anteriores. Hay muchas cosas que lamentablemente, se van a ver frenadas porque la decisión del presidente Javier Milei es que no se continúe esa obra pública porque no le interesa cómo vivimos en Quilmes y qué se puede necesitar para poder darle más dignidad a la vida de nuestros vecinos. Más allá de todas estas adversidades, siempre voy a estar poniendo la cara, el cuerpo y el corazón para defender a Quilmes, a sus vecinos y principalmente a las nuevas generaciones”.

En este marco, Batakis expresó: “Una de las tareas quizás más difíciles que tiene el Estado es articular y nosotros con Mayra siempre articulamos muy bien y da resultados, y me parece que eso es para destacar hoy en este contexto histórico que estamos viviendo, en donde el Estado está muy atacado. Creemos en el Estado presente y en un Estado eficiente, y trabajamos todos los días para eso. El Estado está en las cosas importantes, en grandes obras y programas que se necesitan, y está también en estas cosas que pueden ser pequeñas, pero como decía Mayra, le dan movimiento a la economía local y sobre todo fortalecen la libertad”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler, indicó que estos 36 créditos se suman a otros 84 ya entregados, por lo que el total de familias de Quilmes que accedieron a esta herramienta de financiación son 120. Además, se sigue analizando documentación e información de las solicitudes de inscripción.

Uno de los beneficiarios, Eduardo Oscar, comentó: “Las expectativas son muy buenas. En mi caso, lo vamos a usar para hacer unas reformas de ampliación de la vivienda, porque somos tres y tenemos dos habitaciones, entonces vamos a hacer una habitación más para estar más cómodos”. Mientras, Jorge Zarate, resaltó: “Me enteré de este crédito por Internet, y por recomendación de personas que ya lo habían sacado. Lo intentamos y llegamos al objetivo que era conseguirlo para la refacción de la cocina, que es el espacio que más utilizamos en la casa. Estamos muy contentos”.

“Buenos Aires CREA” está destinado a quienes buscan realizar reformas, refacciones o ampliaciones en su hogar, atendiendo así el déficit cualitativo de las viviendas, es decir aquellos hogares que no disponen de la materialidad apropiada que garantice los servicios habitacionales que debe prestar dicha vivienda; prioritariamente a grupos familiares numerosos, hogares con alguno/a de sus integrantes con discapacidad o alguna dificultad o limitación física permanente, hogares monoparentales con menores a cargo, personas víctimas de violencia de género, personas travestis/trans y hogares en barrios con situación de vulnerabilidad social.

Los créditos se otorgan en Unidades de Viviendas (UVIs). Esto quiere decir que acompañan la actualización de los precios de la construcción. La cuota se actualiza a través de la fórmula Hogar BA, garantizando que la misma no podrá superar el aumento promedio de los salarios y en ningún caso podrán superar el 25% del total de los ingresos netos del solicitante. Los valores de las cuotas no incluyen costos de seguro de vida ni gastos bancarios que pudieran generarse. La devolución del préstamo se realiza en un plazo de 3 a 6 años, según la línea de financiamiento elegida y tiene un período de entre 6 a 12 meses para comenzar a pagar dichas cuotas. Es importante destacar que esta línea de crédito se implementa con una tasa de interés de 0%.

Estuvieron presentes en la actividad la directora general de Vivienda del Municipio de Quilmes, Adriana Cittadino; el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda BA, Diego Menéndez; el gerente de Desarrollo de Programas de Acceso al Crédito, Julián Barberis; y el presidente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), Nicolás Serafini.