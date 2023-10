Quilmes: Mayra recorrió las nuevas cuadras asfaltadas en los Barrios Hernández, El Refugio y Cooperativa de Ezpeleta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este lunes junto a vecinos y vecinas, los barrios Hernández, El Refugio y Cooperativa, de Ezpeleta, donde el Municipio ha ejecutado trabajos de pavimentación e instalado luminarias con tecnología LED, en el marco del compromiso de asfaltar 800 cuadras para su primera gestión que ya fue cumplido y que se renovó a pavimentar otras 1.000 en su segundo mandato.

“Vecinos y vecinas de Ezpeleta, muchas gracias por acompañarnos, por este cariño en la recorrida, por estas cuadras que hemos hecho. Pasamos por cuadras que eran de tierra donde esperaron 30, 40, 50 años y llegamos con el pavimento, 58 años de espera me decía una vecina”, expresó Mayra.

La Jefa Comunal afirmó: “Les pido a todas y a todos el 22 de octubre votar boleta completa de Unión por La Patria, para continuar el proyecto de trabajo que iniciamos en diciembre de 2019, con una pandemia en el medio y un montón de dificultades, pero seguimos para adelante. Y para que estas cuadras que faltan puedan tener el asfalto tan esperado, puedan tener las luminarias LED, las obras hidráulicas, las plazas arregladas para los más chiquitos. Tenemos que tener la posibilidad de ser reelectos en este municipio, yo quiero seguir siendo su intendenta, la de las niñas y niños. Quiero seguir construyendo un municipio inclusivo porque nuestras plazas tienen un sentido de inclusión y de abrazo”.

Mayra finalizó: “Quiero que tengamos la posibilidad de demostrar que se puede gobernar con el corazón, que la política no es toda mala, que no es fría, no es especulación. La política es amor, es transformación, es gobernar con el corazón. Y es siempre ir para adelante. Para que los más chicos vivan en un barrio mejor y más lindo del que vivimos nosotros. Fuerza y a ganar el 22 de octubre”.

La Jefa Comunal inició su recorrida en Río Iguazú y Antártida Argentina, en el Barrio Hernández donde pasó a saludar a las autoridades del Centro Comunitario Cristiano Tiempo de Gracia. Desde ese punto Mayra caminó por Río Iguazú hasta Mendoza para luego dirigirse hasta Río Desaguadero. Charlando con lugareños y lugareñas que le agradecieron por las obras y las mejoras sustanciales que elevaron la calidad de vida de la zona, la Intendenta finalizó su trayecto en Buenos Aires y Río Atuel.

En el lugar, la Comuna ha llevado adelante diferentes obras como la limpieza de un basural en Río Iguazú y Antártida Argentina, en el marco de una jornada solidaria llevada adelante años atrás. Además se pavimentaron 26 cuadras que habían sido abandonadas por gestiones anteriores, se instalaron luces LED y alarmas comunitarias. También se está por finalizar la construcción del Centro de Desarrollo Infantil de Ezpeleta y se inauguró, hace pocos meses, el Centro de Rehabilitación Infantil.

En este marco, la vecina Marcela Saizar dijo: “La llegada del pavimento genera trabajo y las casas toman valor. Mejora la calidad de vida. Que Mayra venga al barrio es algo soñado. Estoy orgullosa de todo lo que ha hecho. Eso es maravilloso”. A su vez, Graciela Spadola señaló: “Realmente la gente necesitaba esto, lo habían prometido hace años pero recién ahora Mayra lo pudo hacer. Estamos felices. El asfalto es fundamental en la vida de todos nosotros. Era una deuda histórica. Que suerte que tenemos una Intendenta que promete y lo cumple”. Y Cristina Martínez indicó: “Es una buena obra que hizo Mayra. El asfalto y las luminarias favorecieron, está bueno. Le agradezco por el asfalto, las luminarias y el proyecto del Centro de Desarrollo Infantil”.

