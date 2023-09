Quilmes: Mayra presentó los nuevos compromisos de gestión de gobierno 2023/2027

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó este sábado en el Anexo del Palacio Municipal, ubicado en calle 843 Nº 2502 y 897, en San Francisco Solano, un conjunto de nuevos compromisos de gestión de gobierno 2023/2027, a completarse en un segundo mandato, con el objetivo continuar la transformación de la ciudad, y seguir mejorando la vida de las quilmeñas y quilmeños.

“Creo que si hay algo que nosotros y nosotras tenemos que hacer hincapié tiene que ver con seguir mostrando y demostrando los resultados de nuestro proyecto de trabajo. Durante muchos años faltó planificación en la gestión y en el modelo de ciudad, contemplando cada uno de los rincones de este municipio para poder ver y desarrollar el progreso que tiene nuestro distrito. Y hoy lo que queremos hacer es seguir consolidando ese proyecto de trabajo, mostrando que forma parte de un proceso, que las cosas no son de la noche a la mañana; que, como todo en la vida, hay un trabajo que realizar, hay que ver los resultados, hay que corregir sobre los errores y hay que seguir avanzando. Siempre para adelante”, sostuvo Mayra.

A su vez, la Jefa comunal, repasó los compromisos asumidos y cumplidos durante su primera gestión e indicó: “La responsabilidad que me toca no tiene otra meta ni otro objetivo más que poder hacer de Quilmes un mejor lugar que el que recibimos cuando comenzamos nuestra gestión. Hemos hecho mucho, pero falta mucho más. Por eso pedimos acompañamiento, que no nos dejemos solos, que sigamos confiando que con el trabajo diario hay victoria segura. Y eso tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. A su vez, la Intendenta, se comprometió a “seguir dignificando la tarea y el salario de los trabajadores municipales”, y agradeció su trabajo diario.

“Lo más importante y de lo único que tenemos que estar preocupados y ocupados es de ver cómo resolvemos los problemas de Quilmes, cómo hacemos todos los días un municipio más eficiente y seguir demostrando que el Municipio de Quilmes es capaz de funcionar, de trabajar, de dar resultados y así plantear el progreso de nuestro querido lugar, de cada rincón al que le debemos todo nuestro compromiso”, afirmó Mayra.

La Jefa comunal destacó: “Nuestra obligación ética y moral de seguir trabajando por la confianza que han depositado los vecinos en el 2019, que nos lo han demostrado en la Legislativa de 2021 y que, espero que así sea, nos darán otra vez la oportunidad de gobernar con las elecciones generales del 2023, y comenzaremos nuevamente a trabajar para seguir cumpliendo y realmente transformar este municipio. Así que no hay adversidades, no hay obstáculos, vamos a seguir trabajando en la transformación de Quilmes, siempre para adelante”.

Los compromisos de gestión 2023/2027 anunciados por la Intendenta son, en materia de infraestructura, la pavimentación de 1.000 nuevas cuadras; la construcción de una nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta, y la implementación de la 2ª etapa del Plan Social Hídrico y Ambiental, todos ellos con el objetivo de poner en igualdad a todos los habitantes del distrito.

En tanto, en seguridad, está la duplicación de cantidad de agentes; en salud, la construcción de un nuevo hospital integral de Oncología en Quilmes Oeste, que incluirá 80 camas de internación y 4 quirófanos equipados, y la construcción de la primera Veterinaria Municipal.

En cuanto a la educación, el Municipio se comprometió a construir 10 nuevos edificios educativos; el Centro Educativo para la Ciencia y Tecnología Quilmes TEC, en el barrio La Paz; y una biblioteca y espacio cultural en el barrio IAPI; en deportes, la construcción de 2 nuevos polideportivos, uno en Barrio Kolynos, en Quilmes Oeste, y otro en la ribera de Bernal, y también en la entrega de bicicletas a todos los estudiantes de 4º grado de escuelas públicas de Quilmes.

Mientras que en materia ambiental, el compromiso comprende la instalación de contenedores en el 50% del distrito; y finalmente, con el objetivo de mejorar la eficiencia y las capacidades estatales, y potenciar la gobernabilidad, se implementará la gestión de calidad en todas las Secretarías municipales.

Estuvieron presentes las y los secretarios del Gabinete Municipal; concejales y concejalas; candidatos y candidatas, representantes de los subcomandos, instituciones de todo el distrito, vecinos y militantes.