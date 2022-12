Quilmes: Mayra Mendoza visitó la feria de emprendedores que accedieron al programa Banco de Herramientas

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó una recorrida por la feria de emprendedores y emprendedoras del programa nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales”, que se montó en la Plaza de las Lágrimas, ubicada en la avenida San Martín 1898, en San Francisco Solano, en el marco de un nuevo operativo “Quilmes Cerca”, que contó con la participación del programa bonaerense “Mercado de Productores Familiares”.

“Recorrimos la feria de emprendedores y emprendedoras del banco de herramientas y materiales, en el marco de un nuevo operativo Quilmes Cerca, y el Mercado de Productores Familiares (UTT). A partir de esta política, logramos acompañar y fomentar la consolidación de proyectos productivos, y desde el Estado seguimos defendiendo el trabajo argentino y la producción local”, expresó Mayra, quien también visitó la parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas y el centro comunitario del barrio.

Por su parte, una de las emprendedoras, Andrea Ale, de Colorworld, manifestó: “Me pasó el dato un cliente, me compartió la información del programa para saber cómo tenía que hacer, presenté el proyecto y pude avanzar con esto. Así, me dieron una bordadora y una máquina de sublimar. Antes yo tercerizaba, o sea, lo mandaba a hacer por otras personas y ahora lo hacemos con mi hija. Yo corto y diseño y ella estampa porque como va a la facu, en los tiempos que está en casa, hace eso y en vez de trabajar en otro lado, se mantiene con el emprendimiento”.

En la misma línea, otro emprendedor, Rodolfo Roldán, de Creaciones RG, comentó: “La información me llegó por otro emprendedor, me inscribí por Internet, fui seleccionado, me trajeron las herramientas este año y ya las pusimos en uso.

Tener estas herramientas me agilizó un montón el trabajo”.

Durante la actividad, Mayra felicitó a los participantes de la feria por la tarea que realizan día a día, escuchó sus historias y resaltó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno Nacional para la concreción de esta iniciativa, que les permite a los organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, recibir un subsidio no reintegrable para la compra de maquinarias, herramientas, materiales y que además brinda asistencia técnica y capacitación y acompañamiento de los proyectos.

Luego, la Intendenta se dirigió a la parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas, en la calle 829 Nº 1799, en Solano, donde se realizó una charla y capacitación orientada a emprendedores y emprendedoras; y visitó el Centro Comunitario del barrio, en 829 y 889.

En simultáneo, en el lugar se llevó a cabo un encuentro de evaluación del programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales” entre emprendedores, emprendedoras y representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego prosiguió con una capacitación y una charla donde se compartieron experiencias vinculadas a emprendedurismo y cooperativismo, a cargo de la subsecretaría de Economía Social y Desarrollo Local, la coordinación de la Oficina de Empleo y emprendedoras del programa “Mujeres a Emprender en Red” que se desarrolla en la Comuna.

Para más información acerca del Banco de Herramientas, los interesados e interesadas pueden ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/programas/bancodemaquinas

Operativo Quilmes Cerca

En este marco, en la plaza De las Lágrimas también se llevó adelante una nueva edición del operativo Quilmes Cerca, que tuvo la presencia de organismos como PAMI, ANSES, Centro de Acceso a la Justicia, Dirección Nacional de Migraciones, Participación Ciudadana, Desarrollo Social y Somos Quilmes, que brindaron información y trámites de asignaciones por hijo, embarazo, jubilaciones y pensiones, documentación, acreditación y entrega de tarjetas SUBE, Residencia, y Programa Mi Pieza. También desde la Secretaría de Salud, se estuvo realizando la vacunación de calendario.

A través de este programa descentralizado que coordina el Municipio de Quilmes y que acerca al Estado a los barrios, los vecinos y vecinas también pudieron realizar gestiones de las distintas áreas comunales, como Mujeres y Diversidades, Niñez y Desarrollo Social, informes y reclamos ante el sistema integral de residuos GIRSU, Seguridad, Educación y Defensa al Consumidor, entre otras.

Estuvieron presentes en la actividad el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido; su par de la Secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, y la concejala María Belén Marón, entre otros funcionarios y funcionarias.