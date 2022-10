Quilmes: Mayra Mendoza entregó subsidios para el desarrollo de emprendedores

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó subsidios a 19 emprendedores y emprendedoras del distrito, de hasta 240 mil pesos por persona, en el marco del Programa de Empleo Independiente (PEI), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar proyectos y negocios.

Luego de felicitar a los presentes, Mayra afirmó: “Este programa genera oportunidades para la formación, el trabajo, el empleo, y es una ayuda en un camino que es el que todos tenemos que recorrer: el de la dignidad del trabajo. Queremos una Argentina con un pueblo con dignidad. Y como siempre decimos, y es una máxima de nuestro movimiento peronista, el trabajo es dignidad”.

Seguidamente, la Intendenta recordó que el programa fue creado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Cuando Cristina era presidenta, en el Ministerio de Trabajo de Nación se tomó la decisión de, entre otros programas, poder tener este PEI. Y después vinieron otros años donde el PEI no llegaba a los trabajadores o a las personas que tenían un emprendimiento. Y digo esto no hablando mal de nadie, sino mostrando la diferencia de lo que hacemos algunos cuando gobernamos y de lo que hacen otros cuando gobiernan. Lo digo para que reflexionemos y que no nos confundan, porque no somos lo mismo, algunos trabajamos para que la gente esté mejor y otros trabajan para que las corporaciones y un grupo de empresarios estén mejor”.

Durante el acto, que se realizó en las instalaciones del Centro Municipal de la Producción y el Trabajo (Humberto Primo 99), se informó que los subsidios se destinarán a la compra de maquinarias, herramientas, insumos y elementos de seguridad para fortalecer y potenciar losemprendimientos. Y que, con esta nueva entrega, ya son 312 los proyectos alcanzados con este programa desde el inicio de la gestión.

María de los Ángeles Servian, una de las titulares, expresó su alegría por recibir el apoyo del Estado: “El esfuerzo siempre fue mío y que me ayuden así es algo que no puedo creer, nunca antes me había pasado. Me dedico a la gastronomía y ahora voy a poder tener el equipamiento que necesito para seguir adelante, estoy muy contenta”.

También Lucas Godoy, otro de los titulares, se mostró entusiasmado al recibir el financiamiento de su proyecto: “Voy a usar esto para emprender y seguir con lo que me estuve capacitando todo este tiempo, que es la peluquería. Con este emprendimiento fui avanzando y gracias a este apoyo podré tener más materiales y más cosas que me van a servir para el trabajo”.

Al respecto, el director general de Trabajo y Formación Laboral y coordinador de la Oficina de Empleo Quilmes, Franco Montali, expresó: “Es una alegría compartir la noticia de que los proyectos que se presentaron en el PEI fueron aprobados, con lo cual van a recibir el apoyo económico que les posibilitará comprar herramientas, máquinas e insumos. Cumplido un año de este financiamiento podrán postularse para obtener uno nuevo. A su vez, desde la Oficina de Empleo, previo a esta aprobación, acompañamos a los emprendedores y emprendedoras con un curso de Gestión Empresarial, que es uno de los requisitos de este programa, como para que los emprendimientos tengan una perspectiva de desarrollo en el futuro”.

El PEI, cuyo nombre completo es Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales, Línea Empleo Independiente, está especialmente dirigido a personas que participan en algún programa del Ministerio, trabajadores desocupados que realizaron algún curso de formación y trabajadores independientes con experiencia o conocimiento del oficio.

El programa brinda capacitación en gestión empresarial, ayuda a formular el plan de negocios, acompaña con tutorías para ponerlo en marcha y en su crecimiento. Además, lleva a los emprendedores a ferias y rondas de negocios y los contacta para que puedan vender sus productos.

Estuvieron presentes en la actividad el secretario de Desarrollo Económico Sostenible de Quilmes, Mario Lozano; el subsecretario de Producción y Empleo, Paul O’Shanghnessy, y la jefa de Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Macarena Kunkel.