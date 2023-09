Quilmes: Mayra entregó más de 500 tablets a personas mayores

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes la entrega de más de 500 tablets del programa “Conectando con Vos”, del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), a personas mayores de 14 centros de jubilados y pensionados (CJYP) del distrito, en un acto realizado en el Teatro Municipal (Mitre 721, Quilmes).

“Qué lindo ver el Teatro Municipal repleto y en un clima de alegría. Hoy estamos acá por el resultado del trabajo. Primero, por haber fortalecido una red de centros de jubilados que participan de todas las actividades que se hacen desde la Secretaría de Desarrollo Social, y también desde PAMI, en esta articulación permanente que llevamos adelante y que nos permitió tener una mejor gestión en los centros de jubilados, porque se han sumado médicos y talleres, y hemos entregado subsidios para la mejora de la infraestructura de los lugares. Quiero decirles que me alegra mucho que podamos coordinar y que se estén entregando estas tablets del ENACOM”, aseguró Mayra.

Durante el encuentro, la Jefa comunal se refirió a las elecciones y aseguró: “En 3 años y medio de gestión hemos demostrado que cuando llegan personas con compromiso, con amor y con muchas horas de dedicación de trabajo, el Municipio funciona. Eso es lo que necesita Quilmes, continuar con los proyectos de trabajo que mejoran la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas”.

En ese marco, Mayra habló de los compromisos de gestión asumidos en su primer mandato, muchos de los cuales ya se han cumplido y superado, y los que asumirá en su próximo gobierno. De los que presentó el último sábado, en el acto resaltó tres: la construcción de 10 nuevos edificios educativos (educación), de un nuevo hospital integral de Oncología en Quilmes Oeste (salud) y la duplicación de agentes de seguridad para prevenir el delito (seguridad).

“Es un compromiso que asumimos con nuestra comunidad, porque como dije el domingo después de la elección primaria, ese resultado que demuestra acompañamiento será devuelto con mejor gestión y más trabajo. Así que ese es mi compromiso: redoblar esfuerzos, seguir abordando cada problema, pero saber que nada es imposible, que podemos vivir mejor y que los vamos a construir estando unidos y unidas”, completó la Intendenta.

Los jubilados y jubiladas se mostraron muy contentos por recibir las tablets. Enrique Camborini, del centro “Fuerza para Vivir”, de Bernal Oeste, expresó: “Esta tablet me va a dar conexión con gente que no podía hablar antes si no era cara a cara, o si no tenía el teléfono, y estoy agradecido con el gobierno y con Mayra, porque jamás hubiese podido comprarla si no me la hubieran dado”. En la misma línea, Hugo Hernández, del centro “Volver a Vivir”, de Bernal, afirmó: “Nos sentimos acompañados y eso es muy importante”.

“Conectando con Vos” es una política pública que busca ampliar derechos y reducir la brecha digital en todo el país. Para ello, promueve el acceso equitativo a dispositivos digitales con el objetivo de facilitar la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El programa está destinado a aquellas personas que perciban pensiones, jubilaciones y planes sociales. También a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

Estuvieron presentes en la actividad la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; la subsecretaria de Desarrollo Social, Judith Barchetta; el director ejecutivo de PAMI UGL 37 Quilmes, Fernando Rubino, y el coordinador de Políticas Sociales de PAMI, Facundo Rivero.