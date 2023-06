Quilmes: Mayra entregó 170 pensiones no contributivas por invalidez

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, entregaron este lunes 170 Pensiones No Contributivas por Invalidez a vecinos y vecinas del distrito. Esta acción garantizará un piso de derechos para aquellas personas con discapacidad que aún no pueden acceder a un empleo remunerado. En la ciudad ya se entregaron más de 12 mil pensiones.

“Esto es posible gracias a la articulación con la Agencia Nacional de Discapacidad y a nuestras Secretarías de Niñez y Desarrollo Social, y de Salud del Municipio. En lo que va de esta gestión, llevamos entregadas más de 12 mil pensiones no contributivas a personas de nuestra comunidad que hacía muchos años que estaban esperando”, afirmó Mayra.

“Este es un acto de reconocimiento a un derecho. Es lo que nosotros estamos haciendo como Estado presente, con mucho compromiso y con sensibilidad, logrando que los trámites lleguen a su fin, que no queden en un expediente guardado en un cajón, y que finalmente se pueda otorgar el derecho a tener una pensión no contributiva para las personas con discapacidad. No todos los gobiernos trabajan para garantizar derechos. Hay otros gobiernos que buscan avasallarlos y vulnerarlos, y eso, como comunidad, como sociedad, no lo tenemos que permitir”, sostuvo la Jefa comunal.

Mayra finalizó: “En Quilmes no se podía hacer, no había una junta médica para poder tener el certificado médico oficial para que se puedan realizar estos trámites de pensiones. Pero desde hace dos años y en medio de la pandemia, nos decidimos también a poder garantizarlo y hoy está en marcha. Ese es el sentido de nuestro trabajo y de nuestras vidas, cuando nos levantamos, pensamos cómo hacemos para poder seguir aportando dando oportunidades y posibilidades para que nuestra población viva mejor”.

En este contexto, Galarraga expresó: “Entendemos que resulta clave que para restituir derechos y ampliar derechos, es imprescindible que el Estado pueda construir estas redes, estos vínculos tan fuertes como el que tenemos con Quilmes, y que trasciende incluso lo que es la gestión de las pensiones no contributivas. Celebro enormemente que Quilmes también sea parte, porque esto nos permite trabajar juntos para la gestión municipal con perspectiva de discapacidad. Aquí se viene trabajando con perspectiva de discapacidad para que desde cada área municipal, para que cada acción, cada política pública, la mirada hacia las personas con discapacidad esté presente y nadie quede atrás”.

Este acto formó parte de la visibilización de las políticas públicas en materia de discapacidad que lleva adelante la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social, local a través de su Dirección General de Discapacidad, en forma intersectorial. La discapacidad requiere del esfuerzo conjunto de múltiples actores y en este sentido se están desarrollando acciones concretas que permiten el acceso de esta población a derechos que le han sido históricamente postergados.

Del acto que se desarrolló en el CPA Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal Oeste) participaron la secretaria de Niñez y Desarrollo Social local, Florencia Di Tullio; la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez; el director territorial de ANDIS, Marcelo Villarreal, y funcionarios de Secretaría de Salud local, y de la ANSES.