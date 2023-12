Quilmes: Mayra encabezó la firma de escrituras para 203 familias

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este miércoles el acto de firma de escrituras destinadas a 203 familias del barrio Santa María-IAPI, de Bernal Oeste, mediante una iniciativa que fue articulada con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que les permitió a los beneficiados convertirse en titulares y propietarios de sus respectivas viviendas.

“Hoy es un día de celebración por poder dar un paso más en este trámite que los vecinos han esperado durante muchísimos años. Hace seguramente, 20, 30, 40 años, las familias que comenzaron a tramitar, y ahora están más cerca de tener la regularización de sus tierras, de sus casas, de finalmente tener la seguridad jurídica de poder contar con la vivienda propia“, señaló Mayra, quien estuvo acompañada por la escribana general de Gobierno provincial, Paula Sidoti.

De cara al futuro, la Jefa comunal expresó: “A veces decir la verdad no es dar buenas noticias y no es lo que todo el mundo quiere escuchar pero es la que va. Y de este mismo modo que hablo hoy con ustedes, también lo voy a hacer levantando la voz y exigiendo lo que le corresponde a este municipio en el lugar que me toque. Siempre voy a estar trabajando y también luchando por los derechos y el progreso de Quilmes”.

A su vez, el director de Asuntos Comunitarios de AABE, Matías Federici, destacó: “Hace más de 20 años que ustedes están esperando que el Estado Nacional cumpla con la obligación, que es poder darles el título dominial, y hoy, gracias a la articulación entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio lo hemos logrado y nos pone muy contentos”.

Por su parte, una de las vecinas que participó de la rúbrica, Sandra Juárez, indicó: “Nosotros hace 32 años vivimos en el barrio y después de tanto tiempo esto es una alegría muy grande y estoy muy contenta. Le agradecemos mucho a Mayra porque en mayo nos tomaron los datos y nos dijeron que en diciembre iba a estar esto de las escrituras y realmente se hizo y te digo, estoy re emocionada”.

En esa línea, otra de las vecinas, Romina Ocampo, comentó: “Hace 41 años que vivimos con mi familia allí y estamos muy agradecidos y contentos por este título de escritura, lo esperamos mucho y finalmente lo tenemos”.

Las firmas se ejecutaron en el marco de la ley 10.830 (Escrituración Social Gratuita) y el Plan “Arraigo”. Esta iniciativa incluye la inscripción al régimen de la vivienda, el cual protege a la propiedad ante la posibilidad de que alguien quiera cobrar una deuda mediante la venta de la casa.

La actividad se desarrolló en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, ubicado en la calle Chacabuco 600, de Bernal, y también contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Ceci Soler; y autoridades de la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de AABE.