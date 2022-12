Quilmes: Mayra compartió con vecinos los festejos por el 50° aniversario de la Sociedad de Fomento José Hernández

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza,participó este jueves junto a vecinas y vecinos, de los festejos por los 50 años de la Sociedad de Fomento José Hernández ubicada en la calle 820 Nº 656, de Quilmes Oeste. Hubo espectáculos musicales de folclore, rock y cumbia con la participación de artistas locales, además de reconocimientos, descubrimiento de placas y diversas actividades para los presentes.

“Cuando hay sociedades de fomento y lugares como lo es José Hernández, dispuestos a ser parte de esa organización de la comunidad que tanto necesitamos, todo puede ser mejor y llegar a tener resultados más visibles. Hay muchísimas deudas históricas de infraestructura pero de a poco, a medida que podamos y sin descansar en nuestro trabajo vamos acercándonos a que eso que se espera hace muchos años se haga realidad”, sostuvo Mayra, que recibió un presente en agradecimiento y para reconocer su acompañamiento a la entidad.

La Intendenta afirmó que “esta es nuestra tarea y trabajo diario, y nuestro compromiso con los vecinos, lo que queremos seguir haciendo a pesar de las dificultades y los obstáculos que nos encontramos y nos generan. No vamos a dejar de trabajar. En este sentido quiero que lo sepan y decirles que mi compromiso con ustedes es inquebrantable y no va a haber nada que me frene en el trabajo”.

Finalizando sus palabras, Mayra resaltó el trabajo que realiza la Sociedad de Fomento José Hernández en el barrio: “Voy a pedirles que como hace 50 años vienen haciendo en esta sociedad de fomento sigan fortaleciendo estos ámbitos e instituciones. Y lo que hace esta institución es ayudar a que la gestión sea más ágil porque uno llega y acá hay relevamiento de lo que funciona o no, o de lo que falta, y eso nos ordena muchísimo el trabajo y la gestión. Feliz aniversario y gracias por este evento pero principalmente por el trabajo diario y las oportunidades que les dieron a los vecinos”.

En la institución se realizaron obras de infraestructura y puesta en valor gracias a los subsidios entregados por el Municipio (en 2020, 2021 y 2022), como parte del Programa de Fortalecimiento a Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público.

Las ayudas económicas permitieron la realización de varias mejoras como la instalación del agua caliente y de la nueva cocina; reforma del salón de eventos; revestimiento en cerámica en el frente de la sede y en la cocina; un aula nueva; y un muro perimetral en el sector de la cancha. Además, la entidad recibió asistencia para presentar documentación en la Dirección de Personas Jurídicas en febrero de 2021.

En este sentido, el presidente de la institución, Caleb Neri, señaló: “Hoy la sociedad está más abierta que nunca. Nosotros recompusimos la relación con el Municipio. Veníamos de otras gestiones donde prácticamente no se nos escuchaba, no teníamos ningún tipo de vínculo más allá de que intentábamos una instancia de diálogo lógica y formal que los clubes de barrio debemos tener con los municipios pero siempre tuvimos una espalda como respuesta. Y ahora con la intendenta Mayra Mendoza tenemos clubes abiertos al municipio recibiendo subsidios como fueron los que recibimos en pandemia”.

Por su parte, la vecina Silvia Días indicó: “Es increíble todo lo que ha hecho esta sociedad de fomento. Felicito al presidente y a todos los que participan en la comisión porque todo lo que hicieron fue maravilloso”. A su vez, Natividad Duarte dijo: “Acá he venido muchas veces a las distintas actividades que se hacen como folclore y manualidades. Las cosas que se hacen acá son hermosas. Y sin dudas, invitaría a los vecinos a venir porque hay muchas actividades para hacer”.

Participaron de la actividad el coordinador de Políticas Sociales de la UGL PAMI Quilmes, Facundo Rivero, y la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) Agustín Ramírez, Sharon Lombardía, además de vecinos y vecinas.