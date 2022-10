Quilmes: más de 40 mil vecinos presentes en los festejos por el 73 aniversario de Solano

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó este domingo por la noche a los más de 40 mil vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada de festejos que contó con un nuevo festival “Somos Quilmes” por el 73º aniversario de San Francisco Solano, en el que los quilmeños y quilmeñas presenciaron el gran cierre del evento con el show de Damas Gratis, la histórica banda liderada por Pablo Lescano, en el escenario de 844 y 893.

“Quiero agradecerle a la Comisión de Festejos que ha trabajado articulada y mancomunadamente con el Municipio y ha hecho posible esta celebración, con un cierre como Solano se merece, con Pablito Lescano, con Damas Gratis y celebrando en familia. Porque la alegría, pasarla bien, divertirse también es un derecho, y nosotras vinimos a gobernar para garantizar derechos”, aseguró Mayra desde el escenario previo al gran final.

La Jefa comunal agregó: “A seguir trabajando con mucho amor, como lo venimos haciendo, concretando obras, como los asfaltos que estamos haciendo, como el parque Ciudad de los Deportes, como el Instituto de Formación Docente Nº 83. Por todas y cada una de las obras que hicimos, que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, porque estoy segura de que el pueblo de Solano nos va a seguir acompañando para que trabajemos y para darle más dignidad a este pueblo tan querido. Feliz cumpleaños Solano y feliz Día a todas nuestras madres”.

Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, resaltó: “Nos encontramos en el segundo día de festejos por el 73º aniversario de Solano. La verdad que estamos muy contentos, igual que la gente y las instituciones, son dos días muy festivos. Tuvimos un desfile muy amplio y realmente emotivo, hermosísimo. Por supuesto que acompañado de nuestra Intendenta municipal, estamos en el cierre especial con Damas Gratis. Las instituciones nos agradecen el trabajo en conjunto".

Además, la jornada contó con una feria en la que hubo stands de emprendedores locales de diferentes rubros y puestos gastronómicos para que puedan disfrutar los vecinos y las vecinas que se acerquen a la actividad.

En esa línea, Miguel Fernández, del emprendimiento de Solano Edison Barras Móviles, señaló: “Agradecemos al Municipio por la confianza, la oportunidad que nos da para crecer. Esto es un emprendimiento con el que empezamos con muy poco y gracias al día a día, con laburo pudimos crecer, así que más que agradecido”.

Por su parte, Jorge Javier Serrano, de la Asociación Manuel Belgrano de fútbol infantil de Villa La Florida, presente con un puesto gastronómico, remarcó: “Estamos muy contentos. La verdad es que la organización es cada vez mejor. Lo más importante de todo es que la comisión de festejos nos permite participar y todo lo recaudado va para el club”.

En tanto, Miriam Guevara, vecina de Solano, indicó que “todo está muy lindo, y bien organizado. Me quedo hasta el final para ver los shows. Yo vengo siempre, la feria está linda y mejoró más la organización. Para uno que no tiene para pagar un show, venir acá y poder disfrutar gratis, es excelente”.

Otro vecino, Ramón Martínez, comentó: “Todos los años venimos con mi familia, es una tradición. Solano es el lugar donde trabajamos, donde criamos a nuestros hijos, donde van a la escuela. El Municipio está presente, es un bien para la gente, una diversión que tenemos gratis, una manera de ver músicos de tanta calidad. Me parece bien que el Municipio apoye estos eventos. Tuvimos otro gobierno que no se ocupaba de Solano, al contrario. La Intendenta no prometió nada, pero hizo un montón y está haciendo un montón. Por fin dejamos de ser el patio trasero de Quilmes”.

La previa musical del espectáculo de cierre con Damas Gratis estuvo a cargo de Roberto Edgar (Volcán), y anteriormente contó con las participaciones de Jimmy y su Combo Negro, Media Naranja, Fórmula Beat, Javier Sá, Súper Audio, Los Papus, La Juando y Mónica Mendoza.

Las propuestas de la jornada pudieron llevarse a cabo a partir del trabajo articulado que realizaron el Municipio y la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza correspondientes.