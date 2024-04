Quilmes: Inauguran el polideportivo municipal “Cristina Corazón” de Bernal Oeste

“Hoy estamos inaugurando y dejando abierto para la comunidad este Polideportivo, que la verdad que cuando pensamos el nombre no nos costó mucho y sabiendo que estábamos en Bernal Oeste y que todo lo hacemos de corazón, pero guiado por el ejemplo diario no solamente de cuando fue presidenta sino que hasta el día de hoy Cristina siempre pregunta por los vecinos de Quilmes, de Bernal Oeste y de cada barrio“, expresó Mayra.

“Hay que tener conciencia de cómo llegamos a poder tener este polideportivo, en un momento donde hay muchísima adversidad para poder hacer esto. Cuando el presidente (Javier) Milei, en cadena nacional hace dos días, hablaba que hay que reducir el gasto público, eso significa la obra pública. Entonces cuando él decide que no haya más financiamiento, lo que está haciendo es quitarle la posibilidad a barrios como este de que tengan un polideportivo, un centro de desarrollo infantil, de que podamos seguir avanzando con todas las cuadras de asfalto y de obra hidráulica que hacen falta en Bernal Oeste”, subrayó la Jefa comunal.

“Por eso, desde el lugar que me toca como intendenta y como militante política, siempre me van a escuchar hablando de frente, buscando conciencia y pensamiento crítico. Queremos un Estado presente y eficiente, con funcionarios y funcionarias de Gobierno que realmente estén pensando cómo mejorarle la vida a la gente y que no estén pensando en cualquier otra cosa. Eso es lo que desde Quilmes queremos seguir sosteniendo para poder soñar con la Provincia de Buenos Aires y con la Argentina de este mismo modo”, remarcó.

El Polideportivo cuenta con cuatro playones deportivos para la práctica de fútbol, básquet, vóley y handball; un patio de juegos; y un edificio de apoyo con sanitarios, vestuarios para locales y visitantes, oficina administrativa, kitchenette, guardado y un sector semicubierto con espacios de estar. Allí también se concretó un mural con la técnica de mosaiquismo, con las imágenes de Diego Armando Maradona y de Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, uno de los vecinos del barrio Santa María – IAPI e integrante del Club Social y Deportivo Bernal, Agustín Valde, comentó: “La verdad que contento, está bueno porque quedó lindo, hacía falta en el barrio un Polideportivo, lo estábamos esperando hace años. Sabemos que más allá de los clubes que también están en la zona, va a ser un lugar de contención. Ya me lo imagino lleno de chicos todos los días jugando, compartiendo, es hermoso y no hay nada más lindo”.

En esa línea, una de las alumnas de la Escuela Secundaria N° 74 de Bernal Oeste, Nicole Leyes, resaltó: “Me encanta porque el barrio cambió un montón y puedo venir con mis compañeros. Yo hacía hockey de chiquita y si vuelvo a practicar lo voy a hacer acá. Me gusta que el Estado esté presente, por como mejoró el barrio con esta obra y eso es lo que destaco”.

También participaron de la actividad: el subsecretario de Deportes de la Provincia, Leandro Lurati; el Jefe de Gabinete local, Alejandro Gandulfo; los secretarios y las secretarias de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery; de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, Bárbara Cocimano; de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stefano; de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio; de Servicios Públicos, Sebastián García; los subsecretarios de Deportes, Nicolás Mellino; de Participación y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero; de Derechos Humanos, Hugo Colaone; la directora general de Entidades de Bien Público, Martina Bonanata; los directores de Deportes, Lucas Tundis, y de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo; el responsable del Centro de Gestión y Participación Ciudadana de Solano, Ramón Arce; los ediles del bloque Unión por la Patria en el HCD Quilmes, Mariano Casado y Florencia Hernández; el inspector regional, Pablo Vinuesa; y la diputada provincial, Berenice Latorre.