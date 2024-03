Quilmes: Inauguran el nuevo gimnasio de la EES N° 2 de Solano

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes el acto de inauguración del gimnasio de la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 2 Don Luis Piedrabuena, de San Francisco Solano, ubicada en la avenida 844 Nº 2257, una obra realizada en su totalidad con financiamiento municipal.

“Tener el orgullo de que esto lo hicimos con fondos propios. Cada uno de los vecinos contribuyentes de Quilmes que paga la tasa municipal no solo sirve para recolectar los residuos, arreglar las calles o mantener las luminarias, sino también para realizar este tipo de obras, este gimnasio está hecho con fondos municipales, con el fondo educativo. Que tengamos esta obra realizada e inaugurada tiene que ver con un Estado presente”, aseguró Mayra que estuvo acompañada por el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Joaquín Desmery.

La Jefa Comunal sostuvo: “Como Gobierno Municipal y al igual que Gobierno Provincial, somos el Estado. Y el Estado está para generar este tipo de condiciones, de igual desarrollo para todos. Los que van a una escuela privada tienen un SUM porque pagan una cuota y lo pueden tener. Pero también los que van a una escuela pública deben tener este espacio de calidad para todos y todas. Ahí está el Estado, poniendo en línea de igualdad a todos los ciudadanos, tengan más o menos poder adquisitivo, los derechos tienen que ser iguales para todos y todas, y eso lo hace solamente un Estado presente y eficiente, resolviendo los problemas de la gente”.

“Para que esto ocurra tenemos que ser solidarios entre todos, y el hecho de pagar una tasa municipal para tener esta presencia del Estado, y estas obras que se van realizando en Solano, como los asfaltos o el nuevo Parque Ciudad de los Deportes, se generan de la solidaridad entre todos y todas con esa tasa. El actual presidente, Javier Milei, llama a que no se pague más ningún impuesto para desfinanciar al Estado. Y quiero decirles que esta Intendenta piensa todo lo contrario. No me voy a quedar de brazos cruzados si alguien quiere condicionar el futuro de las nuevas generaciones de Quilmes. Vamos a defenderlo, y más si se trata de las pibas y de los pibes”, afirmó Mayra.

A su vez, el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza señaló: “Es una alegría saber que a pesar de las situaciones difíciles hay un compromiso del Estado Provincial y del Municipal. En Quilmes, y aquí en Solano puede venir una mamá con un niño de dos años, dejarlo al cuidado del Estado y más de 20 años después se puede ir con un título de la educación superior. En esto creemos”.

Por su parte, la directora de la EES Nº 2, Gabriela Martinato expresó: “Estoy feliz y súper emocionada porque es algo que se venía pidiendo hace muchos años. La comunidad de Solano se merecía esto, no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que hicieron esto. Estamos orgullosos de nuestra escuela pública. Pudimos trabajar en conjunto con el Municipio. ¡Gracias Mayra!”.

La obra surgió como respuesta a la necesidad y el anhelo de la comunidad de contar con espacios multideportes para los establecimientos educativos de todo el centro de San Francisco Solano. Consistió en la construcción de una cancha techada con superficie cubierta de 730m2, destinada a usos deportivos, recreativos y educativos, entre otros. Si bien el playón existía como tal, el piso no estaba en buenas condiciones y no tenía techo. La cancha posee acceso propio por la avenida 844, tiene nueva iluminación, vestuarios completamente renovados y una dependencia para los profesores de educación física. Se previó, además, la posibilidad de construir un espacio para colocar pequeñas gradas a futuro y un espacio multifuncional en planta alta.

La obra se suma a otras mejoras concretadas en la institución en 2023, en el marco del programa provincial Escuelas a la Obra, como la sala para niños y niñas de madres, padres, hermanos/as mayores; tres aulas nuevas; una preceptoría y un aula para lactancia con toilette. También se repararon muros de mampostería, revoques, cielorrasos, desagües cloacales y pisos. Además, se hicieron trabajos de provisión de artefactos de iluminación, impermeabilización de membrana, y colocación de carpinterías en sanitarios y preceptoría con salida al patio exterior.

Participaron del acto el secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, Julián Bellido; el subsecretario de Deportes, Nicolás Mellino; el subsecretario de Deportes bonaerense, Leandro Lurati; el inspector Jefe Regional, Pablo Vinuesa; la inspectora Jefa Distrital, Florencia Elvino; el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano, y los concejales Ezequiel Arauz, Mariano Casado y José Luis Contreras.

Además, asistieron delegaciones de las escuelas secundarias Nº 26 y Nº 39, Escuela Especial Nº 504 y el Centro de Educación Física Nº 95. Estos establecimientos realizarán actividades de educación física y deportiva en el lugar. También participaron representantes del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 83 Simón Rodríguez.