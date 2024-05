Quilmes: Festejos por el 98° aniversario de Villa La Florida

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este domingo la celebración del 98º aniversario de Villa La Florida, que tuvo entre sus actividades un desayuno institucional, el tradicional desfile, una feria gastronómica y de emprendedores, y una nueva edición del festival Somos Quilmes, con shows en vivo.

“Es un día de celebración de todo Quilmes porque cumple años una localidad tan importante como La Florida. Como somos peronistas y sabemos que mejor que decir es hacer, esa importancia que tiene La Florida la demostramos en las obras que durante los primeros cuatro años de nuestra gestión se han visto, como los asfaltos, las nuevas luminarias, el nuevo CAPS, las nuevas plazas. Eran deudas que se tenían con este lugar desde hacía mucho tiempo y nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo porque había un Gobierno Nacional, uno Provincial y uno Municipal en sintonía”, aseguró Mayra.

“Ustedes saben que hoy lamentablemente tenemos un Gobierno Nacional al que no le importa cómo viven los vecinos de La Florida ni de Quilmes, en general. No le importa si comemos o no comemos, si tenemos asfalto o tenemos que terminar obras hídricas”, sostuvo.

Y subrayó : “Desde nuestra parte, vamos a hacer un esfuerzo enorme para poder seguir sosteniendo esa calidad de gestión que vimos los primeros cuatro años y para seguir llevando adelante el progreso. Pero yo estoy para decir la verdad y no que todo es color rosa, porque la verdad es otra y tiene que ver con la falta de cuidado, de protección, de sensibilidad que tiene, lamentablemente, el presidente Milei”.

En este contexto, la Jefa comunal se refirió a la necesidad de rechazar la Ley de Bases: “La ciudadanía, los vecinos y vecinas tienen que saber que en los próximos días en el Senado se va a tratar algo que se llama Ley de Bases, y yo les voy a decir solamente tres aspectos de esa ley que ha enviado el Ejecutivo Nacional, o sea Milei, al Senado para que se trate. Toda la población pero las mujeres principalmente, no se van a poder jubilar. Nueve de cada diez mujeres si se aprueba la Ley de Bases que mandó Milei al Senado, no se van a poder jubilar. Ese es un primer aspecto muy dañino para toda nuestra población”.

“El segundo es la entrega de los recursos naturales de nuestro país bajo un régimen de inversiones que supuestamente iban a llegar, como iban a llegar los brotes verdes o la luz al final del túnel que nos planteaba Macri. Y lo único que recibimos fue más desempleo, más pobreza, más hambre y, principalmente, algo que condiciona el futuro y el desarrollo de este país: la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tomó Mauricio Macri”, señaló.

“Y sumado a esa deuda llega este gobierno que quiere profundizar la destrucción de nuestro país y manda la Ley de Bases al Senado para que las mujeres no se puedan jubilar, para entregar nuestros recursos naturales y para que los trabajadores, las personas que aún continúan bajo un régimen formal de trabajo pierdan sus derechos, haya más precarización, más flexibilización laboral para que quizás después de un montón de años de trabajo, te puedan despedir y que no te indemnicen. Esa es la desprotección que está generando el Gobierno Nacional con decretos, con autorizaciones a tarifazos como el que estamos viviendo en los servicios, con leyes como la Ley de Bases”, explicó la Intendenta.

Para cerrar, Mayra instó: “Lo que les pido en este aniversario de esta localidad tan querida, es que defendamos y valoremos lo que pudimos hacer en estos cuatro años y que por favor, tengamos conciencia y nos comprometamos con la realidad actual. El día de la votación en el Senado de la Ley de Bases espero que muchos vecinos y vecinas de La Florida nos estén acompañando en defensa de la Argentina y de la vida de todas estas familias”.

El festejo se inició a las 9, con el izamiento de banderas, un desayuno institucional en la sede de los Bomberos Voluntarios de la localidad, que estuvo encabezado por la Intendenta junto al presidente de la Comisión de Festejos de La Florida, Héctor Taborda, y el presidente de los Bomberos Voluntarios de La Florida, Pedro Tejada. Luego, a partir de las 10, se realizó el desfile de instituciones del barrio y de la región.

“En el 98º aniversario de este gran barrio que viene creciendo a pasos agigantados, celebramos junto a las instituciones de La Florida, que con historia, con trabajo, hoy están representadas en el palco, y que con buen criterio la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, nuestra compañera, tuvo la gentileza de escuchar nuestro pedido para que este año nos acompañaran las instituciones”, manifestó Taborda.

Los festejos continúan a lo largo de la tarde con la feria gastronómica y de emprendedores, y las presentaciones de los diferentes grupos artísticos y musicales en el escenario de 844 y Camino General Belgrano, que tendrá un gran cierre de la mano de La Juntada Santiagueña.

Además participan las bandas locales La Escuela de Música de la Escuela Secundaria Nº 23, de Villa La Florida; Juan Carlos Kreick; Ballet Luna de Abril; Vendrán por Mí; Belugaskan; La Vuelta; Rasgueando Sueños; Ballet Sayani; Warrior Chango, y el Ballet Los Hayras del Monte.

El evento fue organizado conjuntamente por la Comuna y la Comisión Permanente de Festejos de Villa La Florida. En el lugar se implementaron los correspondientes protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para un correcto funcionamiento de las actividades previstas.