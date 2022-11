Quilmes: festejos por el 93° aniversario de Don Bosco con Los Leales

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de los festejos por el 93º aniversario de Don Bosco, en el marco del Festival "Somos Quilmes" que tuvo lugar en el Parque Lineal Don Bosco y contó con la presencia de miles de vecinos y vecinas, que se acercaron a disfrutar de una jornada de entretenimiento para toda la familia.

“Estamos en el Parque de la Comunidad, conocido como Parque Líneal, aquí donde se celebró con un show de cierre esta jornada, el aniversario número 93 de esta hermosa localidad. Comenzamos con desfiles hoy a la mañana, donde participaron los establecimientos educativos, los jardines, nuestros niños, nuestra niñas, nuestros trabajadores de la educación, desfilando, más de 40 instituciones, mostrando el trabajo que desarrollan en la comunidad y la verdad es que lo vivimos con mucha alegría”, expresó Mayra.

La Jefa comunal resaltó: “El cierre fue hermoso, el clima acompañó y un sol que además hizo más linda la jornada. Ahora vienen próximos festivales de Somos Quilmes, también con aniversarios de nuestras localidades, el próximo sábado 12 en la IAPI, el sábado 19 en La Ribera, y luego el 27 de noviembre en Ezpeleta”.

Mayra finalizó: “Todos estos festivales Somos Quilmes, tienen que ver con recuperar la alegría, recuperar en el ámbito público el encuentro de nuestra comunidad y celebrar y sentirnos orgullosos y orgullosas de ser parte del municipio de Quilmes”.

En horas de la mañana, la ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera nacional en la plaza “Manuel Belgrano”, ubicada en Pringles y Chaco, y continuó con el tradicional desfile en el que participaron establecimientos educativos, instituciones eclesiásticas, espacios culturales, colectividades, cuerpos de bomberos, clubes deportivos y centros tradicionalistas que tuvo lugar en la avenida Caseros entre Bernardino Rivadavia y Álvarez. En el palco principal y en representación de la Intendenta Mayra Mendoza, estuvo presente la diputada provincial Berenice Latorre, acompañada de integrantes del Gabinete Municipal, concejales y concejalas, y autoridades y representantes de instituciones.

“Este 93º aniversario de Don Bosco es una más de las iniciativas que tiene nuestra gestión, encomendadas por nuestra Intendenta, de trabajar junto con las comunidades de los barrios, para poner en valor cada uno de ellos. Esta iniciativa, estos festivales que conmemoran el aniversario de los barrios, son una tarea más que tenemos que hacer para poner en valor los barrios”, sostuvo la Legisladora Bonaerense.

Y agregó: “En ese sentido, recientemente escuchamos que tenemos que poder devolverle a nuestro pueblo la alegría. Y con el compromiso de nuestra Intendenta, con el equipo de trabajo de su Gabinete, demostrarles y ratificar el compromiso y la voluntad inquebrantable de trabajar todos los días, para mejorar todas las cosas que hay que mejorar”.

El evento fue organizado en conjunto entre el Municipio y la Comisión de Festejos de Don Bosco, y tiene como objetivo que la comunidad quilmeña pueda disfrutar al aire libre, de una jornada que pone en valor la integración cultural, la unión y la alegría del pueblo.

En horas de la tarde, los vecinos y vecinas que participaron del festival se mostraron entusiasmados por la propuesta que reunió en un solo lugar, distintas actividades culturales, una feria de emprendedores y gastronómica, foodtrucks y shows musicales y de magia para toda la familia.

Uno de los vecinos de la zona, Carlos Alberto Cancino, comentó: “Vine con mis hijos, sobrinos, nietos y mi señora. Me gusta porque hay mucha gente, esta todo limpio y hay muchos juegos”. A su vez, Andrea Aguilar vecina de Bernal, destacó “Vine con mi marido y mi hija, pero también nos encontramos con amigos. Esta bueno porque hay gente que no tiene plata y tiene la oportunidad de venir acá, comprar alguna comida o artesanía, veo bien lo que están logrando con esto”.

Por su parte, Juan Martín Sánchez emprendedor de “Entrepa Ahumados”, que participó del festival con su puesto expresó: “Estamos viviendo un evento hermoso, hubo mucha convocatoria y se prestó mucho a las actividades que hubo. La gente estuvo súper predispuesta a disfrutar de los puestos gastronómicos y de los artesanos. Aparte con el Municipio tenemos una relación sumamente agradable, estamos muy agradecidos con el laburo porque no pararon luego de la pandemia de darnos oportunidades de trabajo”. En esta misma línea, Cristian Florenzano de Rolling Hot Dogs, se refirió a la jornada: “Esta iniciativa es fantástica, no esperábamos tanta gente, hoy se acercaron muchísimas personas, vecinos que hacía tiempo que no venían y la verdad es que nos puso muy contentos. También es clave para nosotros que el Municipio genere este tipo de encuentros entre los vecinos, como entre los distintos emprendedores y comerciantes, para fortalecer la economía y generar una jornada espectacular para todos ”.

El festival finalizó de la mano de la banda de cumbia santafesina Los Leales, que hizo bailar a todos los presentes. En el mismo escenario, ubicado en el Parque Lineal Don Bosco, en Illia y Aguirre, también actuaron Pochi y la Vaca Vakina, con magia y canciones; Mil Piezas; Jorge Morales; Victoria Morán; Lo Bailas; Hip Hop/Rap/Trap, con Dykey; Zet One; Trust; Mix: Mati Acosta-Cristian Aquino-Brenda Aquino-Aquidez; Sofía Mereles, la Princesita del Arpa; Virginia Slims y Bahyón Santafesino.

Participaron de la jornada integrantes del Gabinete Municipal, funcionarios y funcionarias, y concejales y concejalas, entre otras autoridades.