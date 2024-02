Quilmes: Entregan útiles escolares para alumnos en escuelas primarias públicas

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este miércoles una reunión en la Escuela Primaria Nº 17, situada en la calle Entre Ríos 580, en Quilmes Oeste, con 87 directores y directoras de las escuelas primarias públicas y con representantes de los 15 centros socioeducativos del distrito, donde les entregó útiles escolares destinados a los alumnos y alumnas de 1º grado, además de cajas de apoyo escolar para todas las instituciones primarias y los mencionados centros.

“Es realmente un placer dentro de la gestión y de las complicaciones que estamos teniendo y que vamos a tener, el poder acercar estas cajas gracias al trabajo articulado permanente con la Provincia de Buenos Aires, para comenzar el año con algunas herramientas y útiles necesarios que les permitan acompañar las trayectorias educativas de nuestros niños y niñas, como así también el poder acompañar puntualmente a aquellas familias que en estos momentos difíciles tienen la preocupación de tener todo lo necesario para aquellos que comienzan 1º año”, sostuvo Mayra, quien estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, entre otros funcionarios.

En esa línea, la Jefa comunal remarcó: “Es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo. No queremos dejar de ser un complemento en lo que tiene como trabajo y tarea toda nuestra comunidad educativa, más allá de que desde la Secretaría de Educación local no nos toque el trabajo puntual de entregar un kit escolar. Sabemos ya que el Gobierno Nacional está quitando los Fondos de Incentivo Docente y afectando a algunas cuestiones que parecían intocables, porque forman parte de la realización de nuestra comunidad, como lo es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que es el pago del salario de los trabajadores de la seguridad, de la policía y tantos otros que ya no sabemos dónde puede terminar”.

A su vez, la Intendenta subrayó: “Desde el lugar que nos toca siempre vamos a estar alzando la voz, poniendo el cuerpo y con todas las herramientas que tengamos vamos a defender lo que es la dignidad de lo que significa el salario para los trabajadores, y también las herramientas que se necesitan para cuidar, proteger a nuestra comunidad y aportar al desarrollo humano de nuestros niños, niñas y todos en fin. Quiero agradecerles por su vocación, la docencia, su actitud y ese sentido de la vida para pararse frente a un aula y transmitir valores, principios y también convicciones frente a sus estudiantes”.

Por su parte, la directora de la EP Nº 17, Gisel Arsel, comentó las mejoras edilicias que se efectuaron en este espacio y qué significa la entrega de los elementos: “Son innumerables todas las cosas que han hecho en esta escuela, estoy súper contenta de ver estos cambios y de conocer personalmente a Mayra. Hubo una comunicación muy fluida con Joaquín (Desmery) y estoy muy agradecida. Y este año Mayra hizo un gran esfuerzo para poder entregar los kits escolares para los nenes de 1º grado”.

Acerca de la importancia de esta iniciativa, la directora de la EP Nº 64 de San Francisco Solano y vicedirectora de la EP Nº 2 del barrio La Paz, Pamela Coronel, relató: “Todos sabemos que es un año difícil pero una vez más, el Municipio y nuestra Intendenta nos acompañan con distintas obras que comenzaron el año pasado y se continúan, y con los kits para aquellas familias que no cuentan con los recursos necesarios para que los chicos comiencen las clases el 1 de marzo”.

El kit para los estudiantes de 1º grado cuenta con un adhesivo vinílico de 30g con tapón a presión y pico triangular; una cartuchera sobre confeccionada en tela cordura con deslizador metálico y cierre plástico, con medidas 21x9cm y colores surtidos unisex; un cuaderno escolar de 16x21cm tapa dura por 42 hojas rayadas; un blíster de nueve escarapelas de tela con alfileres impresas y las fechas patrias; una goma lápiz blanca; una caja de lápices de colores por 12 unidades; un lápiz grafito; una tijera escolar de 13cm; un sacapuntas con filo de metal y cuerpo plástico; una regla graduada plástica de 20cm y todo estará guardado dentro de una mochila.

Mientras que las cajas de apoyo escolar (280 kits) tienen 25 lápices grafito; 25 bolígrafos; 25 sacapuntas filo metálico y cuerpo plástico; 25 gomas de borrar lápiz/tinta; 10 cajas de lápices de colores por 12 unidades; un adhesivo vinílico en presentación de un litro; 25 cuadernos escolares de 16x21cm con tapa blanda por 42 hojas rayadas; un repuesto escolar Nº 3 por 480 hojas rayadas y otro igual de cuadriculadas; y 20 paquetes de 6 marcadores de colores.

También participaron del encuentro: el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Lappano; el director general de Educación, Leonardo Casazza; las consejeras escolares Laura Leonardi y María Eva García; y el inspector Jefe Regional, Pablo Vinuesa.