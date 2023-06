Quilmes: Entregan más de 140 netbooks a estudiantes de la Media N° 10 de Solano

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregó este miércoles 144 netbooks a alumnos y alumnas de 6º año de la Escuela de Educación Media (EEM) Nº 10, ubicada en la 899 Nº 5838, de San Francisco Solano, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. En lo que va del ciclo lectivo 2023 se entregaron más de 2.700 computadoras alcanzando a 50 instituciones educativas del distrito.

“Es un momento hermoso para nosotros poder hacer esta entrega de netbooks. Ojalá hubiese tenido en la Secundaria la posibilidad de tener una computadora, porque se necesita, es una verdadera herramienta de estudio y de progreso. Porque no solamente ustedes van a poder hacer alguna investigación y ser parte de algún trabajo que les manden del colegio, sino que también van a poder investigar, crear, jugar, hacer música, diseño. Entonces es una herramienta de progreso: hoy ustedes cuentan con esta computadora para poder ir desarrollando lo que tienen ganas de hacer”, expresó Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de Educación local, Joaquín Desmery.

El programa Conectar Igualdad Bonaerense es una política pública impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que recuperó el plan Conectar Igualdad, una iniciativa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tiene como premisa fundamental reducir la brecha digital, fomentar el conocimiento tecnológico, y dotar de las herramientas necesarias para una mejor calidad educativa que alcance a todos nuestros estudiantes sin condiciones, construyendo igualdad de oportunidades en la enseñanza aprendizaje.

Por su parte, la jefa distrital de Educación, Florencia Elvino, aseguró: “Es muy importante acceder a este derecho para estudiar, que sea una herramienta que puedan compartir en familia, y por eso celebramos esta entrega y todas aquellas acciones que desde la escuela se hacen día a día para que en el presente ustedes puedan construir un mejor futuro. El año que viene serán egresados de la escuela secundaria y esta herramienta también les va a servir para continuar sus estudios superiores”.

En tanto que, una de las alumnas, Brisa Correa, indicó: “Es un gran apoyo recibir la netbook para los que estamos terminando el secundario. Es la primera computadora que tengo y eso es gracias al Gobierno. Me gusta mucho la educación pública”. También Candela Orellana se mostró agradecida: “Esta es la primera computadora que recibo y estoy muy contenta por eso. La voy a usar para estudiar no solo ahora, sino también cuando termine la escuela, me va a servir mucho. Y es para la familia también, para ayudarnos entre todos”.

Cabe destacar que en la citada institución educativa el Municipio ha realizado trabajos de puesta en valor, mantenimiento de electricidad, gas y pintura, y aportó equipamiento para un correcto funcionamiento del Sistema Alimentario Escolar (SAE). En tanto, la calle 899 donde se ubica el establecimiento fue asfaltada a través del “Plan de Pavimentación para San Francisco Solano”.

Estuvieron también presentes la subsecretaria de Educación del Municipio de Quilmes, Nancy Brites; la directora de la EEM Nº 10, Gloria Rementeria.