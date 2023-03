Quilmes: El Municipio inició la campaña de vacunación antigripal para la población destinataria

El Municipio de Quilmes informa, que desde el lunes 27 sumó al resto de la población destinataria la vacunación antigripal, que había comenzado 10 días atrás con el personal de salud, en el marco del lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2023 de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, los mayores de 65 años recibirán una dosis especial con mayor respuesta.

La vacuna contra la gripe y el COVID 19 se puede aplicar el mismo día o en días diferidos, sin la necesidad de intervalo entre sí. En tanto, los mayores de 65 años recibirán una dosis especial que llegará durante esta semana (Fluxvi), una vacuna específica dirigida a este grupo etario, que posee una mejor respuesta de anticuerpos especialmente en adultos que superan los 65. Quienes pueden vacunarse son:

-Niños y niñas de 6 a 24 meses (no se requiere turno ni orden médica).

-Gestantes en cualquier trimestre de la gestación (no se requiere turno ni orden médica).

-Puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo (hasta 10 días después del parto y no se requiere turno ni orden médica).

-Quienes están expuestos a aves potencialmente enfermas (no se requiere turno ni orden médica).

-Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (único grupo que requiere turno y orden médica).

Desde la Secretaría de Salud local, a cargo del doctor Jonatan Konfino, se convoca a todos los vecinos y vecinas de Quilmes comprendidos en los grupos de riesgo a recibir la vacuna, con objetivo de disminuir la posibilidad de circulación en los sectores más vulnerables. Konfino expresó: “Recomendamos la vacunación antigripal en los grupos de riesgo, ya que se ha demostrado que es una vacuna segura y efectiva, en prevenir las complicaciones de la gripe, en personas que poseen factores para que esto suceda”.

Horarios de atención

-Hospital Iriarte (Allison Bell 770, Quilmes): de lunes a viernes de 7 a 17.

-Hospital Oller (avenida 844 Nº 2100, San Francisco Solano): de lunes a viernes de 6 a 17.

-Ex Dispensario (Marcelo T. de Alvear e Islas Malvinas, Quilmes Oeste): de lunes a viernes de 7 a 18.30. Sábados de 10 a 16.

-Centro Julio Méndez (9 de Julio 264, Bernal): de lunes a viernes de 8 a 17.

-Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): De lunes a viernes de 9 a 14 (ingresar a https://quilmes.gov.ar/gestion/salud.php para ubicar el más cercano a su domicilio).