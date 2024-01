Quilmes: El Municipio continúa con los operativos de prevención del dengue

El Municipio de Quilmes informa que continúan llevándose adelante operativos de prevención para evitar la propagación del dengue en diferentes zonas del distrito, en los que se les brinda información a los vecinos y vecinas. A la vez, se realizan fumigaciones periódicas en distintos barrios y espacios públicos.

El dengue, la fiebre chikungunya y la enfermedad por virus zika, son patologías virales transmitidas por este insecto, causantes de alta morbilidad en la población e impacto en los servicios de salud durante los períodos epidémicos.

Desde la Secretaría de Salud se trabaja fuertemente en la prevención de estas patologías mediante numerosas acciones de concientización de la población respecto a las medidas que se pueden tomar en los hogares, buscar detectar tempranamente los posibles casos y capacitar a los equipos de salud en estas temáticas.

Las enfermedades transmitidas por mosquitos requieren las mismas medidas de prevención en el cuidado personal y ambiental:

-Usar repelentes: aplicarlo en espacios abiertos, cubrir la ropa y la piel expuesta, aplicar en las palmas de las manos para luego cubrir la piel del rostro; en caso de usarlo, aplicar primero protector solar, dejar pasar 10 minutos y luego aplicar el repelente.

-Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

-Emplear repelentes ambientales como tabletas y espirales.

-Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

-Se recuerda no aplicar repelente a los bebés menores de 2 meses.

La prevención y control del mosquito aedes aegypti, vector del dengue, zika y chikungunya, se apoya en la reducción de sus criaderos (contenedores de aguas naturales y artificiales, que contengan agua quieta) tanto en el interior de las casas como en los alrededores. En ocasiones, pueden poner sus huevos en hábitats naturales, como los agujeros de los árboles o las hojas que se encuentren en el domicilio o sus alrededores.

Para evitar estos criaderos, es necesario:

-Desechar todos los objetos que no son útiles para el morador de la vivienda ni para la comunidad, y que podrían servir de criaderos de aedes aegypti como: latas, neumáticos, macetas rotas, juguetes rotos y otros.

-Colocar bajo techo los neumáticos que sean utilizables, o cubrir con algún elemento, y mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso.

-Eliminar envases de vidrio o plástico vacíos y guardar los retornables bajo techo.

-Tapar el tanque de agua o los tambores donde se reserve agua para consumo en caso de no contar con agua potable corriente. Si el tanque o recipiente no tiene tapa, se lo puede cubrir con una tela limpia o una tela mosquitera.

-Cambiar y lavar de manera diaria bebederos de animales.

-Reemplazar por arena húmeda el agua de floreros, jarrones y recipientes en los que se colocan plantas y flores.

-Desmalezar y mantener el césped corto.

-Limpiar las canaletas y recodos de desagües periódicamente, para permitir que el agua corra sin obstáculos.

-Derramar agua hirviendo en lugares de difícil acceso como los desagües, o rejillas para minimizar la viabilidad de los huevos y destruirlas larvas de aedes aegypti en lugares inaccesibles.

Síntomas

-Fiebre acompañada de dolor de cabeza.

-Dolor detrás de los ojos.

-Dolor articular y muscular.

-Náuseas y vómitos.

-Dolor abdominal.

-Sarpullido o erupción en la piel.

Si presentás estos síntomas es importante beber abundante agua, no tomar aspirinas ni automedicarse y consultar en el establecimiento de salud más cercano. Estas enfermedades no tienen tratamiento específico ni vacunas.