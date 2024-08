Quilmes: El Festival Solidario “Sin miedo x un poco de ruido” fue un éxito de cumbia y donaciones

El Municipio de Quilmes informa que este domingo se llevó adelante el Festival Solidario “Sin Miedo x Un poco de ruido”, por el Día de la Niñez y en el marco del 358º aniversario de la ciudad, con la participación de miles de vecinos y vecinas que se acercaron hasta las instalaciones del Microestadio Presidente Néstor Kirchner ubicado dentro del Polideportivo Municipal Reynaldo Gorno, de Quilmes Oeste, para disfrutar de la presentación de diferentes artistas y grupos de la música popular con el cierre estelar de Sebastián Mendoza.

Las familias que asistieron a la celebración donaron una importante cantidad de juguetes, alimentos no perecederos y pañales que serán entregados y documentados en diferentes puntos y centros del distrito.

Esta iniciativa solidaria, con entrada libre y gratuita (era obligatorio ingresar con un alimento no perecedero, juguete nuevo o en buen estado) fue realizada gracias al trabajo en conjunto de la Comuna con “Sin Miedo” y “Un Poco de Ruido”, dos programas de Streaming dedicados a la cumbia que están siendo furor en las redes sociales con millones de seguidores en Instagram y visualizaciones diarias en sus distintas plataformas como por ejemplo YouTube.

Por su parte, Pinky SD de “Un Poco de Ruido” expresó: “Con los chicos de Sin Miedo teníamos muchas ganas de ayudar. Como tenemos mucho público chico decidimos que era una buena idea ayudar y hacer llegarles algo más que música, un poquito de alegría con un juguete o un alimento. La Municipalidad de Quilmes se puso a disposición con lo que hacía falta y salió una hermosa tarde en familia. La colaboración del Municipio era algo que nos faltaba porque nosotros podemos poner la gente, el llamado a los artistas pero no tenemos la estructura para hacer este festejo. Estamos agradecidos”.

En la misma línea, Santi Cairo (ex Yerba Brava) sostuvo: “Estuvo espectacular el evento, muy contento. Se nos presentó la oportunidad de venir por este público que es distinto, lleno de jóvenes, chicos y familias y uno lo disfruta mucho. Gracias a esta unión que hubo con la Municipalidad mucha gente que quizás no puede salir un fin de semana y poder disfrutar de un show, ahora lo pudo hacer. Sin la intervención del Estado esta gente no tendría la posibilidad de vernos con lo cual lo considero sumamente necesario”.

En este sentido, el presentador de “Sin Miedo”, Fernando “Macho” Toscani destacó: “Soy partidario de los actos solidarios. Está muy bueno todo esto. Me gusta la iniciativa, nos juntamos con los chicos y dijimos que si veníamos. Que nosotros podamos ayudar porque la situación del país está complicada y tratamos de llevar un poco de alegría a la gente. La cumbia es un género musical que divierte, llega a la familia. Estamos muy contentos de colaborar”.

En tanto, el cantante Ezequiel Pradas (Ezequiel y La Clave Norteña) dijo: “Me encantó esta iniciativa, la verdad los felicito de todo corazón. Me encanta participar de estos eventos solidarios donde no solo es compartir nuestro arte sino a través de la música generar esa empatía a aquellos que necesitan estos momentos. Estoy feliz y agradecido de que me hayan dado la posibilidad de participar y cuenten conmigo”.

En el espectáculo, además, se presentaron los siguientes artistas: Junior, Jackita, Mc Caco, Supermerk2 y La Romy DJ quienes llenaron de nostalgia a los presentes con cumbias del recuerdo y mucho ritmo. También hubo gazebos del Municipio que recibían las donaciones y foodtrucks con una variada oferta gastronómica a precios populares.

Cabe destacar que “Sin Miedo” está encabezado por el presentador Fernando “Macho” Toscani quien está a cargo de las “Sessiones” de cumbia. En tanto, “Un Poco de Ruido” está compuesto por el trío Pinky SD, DJ Pipo y Damo Martínez que todos los miércoles de 21 a 23 por Twitch y YouTube deleitan al público del ritmo tropical con sus famosas “Zapadas”.