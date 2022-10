Quilmes consiguió más de 50 medallas en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2022

El Municipio de Quilmes informa que la delegación local que participó de la 31ª edición de los Juegos Bonaerenses 2022 finalizó en el 7º lugar en el medallero general en el que compitieron los 135 distritos que componen la Provincia la Buenos Aires, obteniendo un total de 53 medallas, de las cuales 23 fueron de oro.

Al respecto, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, manifestó: “Con una delegación deportiva y cultural de más de 500 personas representando a todos los barrios del distrito, pasó una final más de estos Juegos Bonaerenses. Estamos muy contentos y muy conformes; la alegría de los chicos y chicas que vivenciaron esta final provincial en Mar del Plata es la nuestra. Queremos destacar la alegría, el compromiso y la responsabilidad tanto de los participantes como de los coordinadores que acompañaron esta competencia”.

De esta manera, Quilmes obtuvo la presea dorada por duplicado con los equipos de Fútbol Intelectual Sub 16 y Mayores de 17 masculinos; Softbol Sub 16 masculino; y con los deportistas Leandro Corrales (Acuatlón – Universitario); Tatiana Koval (Natación – Sub 16 en 50m libre); Maira Meza (Natación – Universitario 50m libre); Karoll Santamaría Londoño (Natación – Universitario 200m libre); Lautaro Rodríguez (Natación – Universitario 200m libre); Victoria Ripa (Natación – Universitario 100m mariposa); Tobías Elizondo (Natación – Sub 14 50m libre); Luana Vivas (Natación – Sub 14 100m pecho); Milagros Torres Godoy (Ajedrez- Sub 18 no federado); Thiago Martín Billordo (Artes Plásticas – Dibujo Sub 15) y en Handball masculino – Sub 16 Escolar.

El resto de las medallas de oro que se llevó el Municipio fue en las siguientes disciplinas y categorías de Personas con Discapacidad (PCD): Ramiro Pascua (Salto en largo – Sub 16); Nicol Ledesma (Natación – Sub 16 25m libre); Valeria Pistán (Salto en largo – Mayores de 17 intelectual A); Facundo Perozi (Tenis de Mesa – Sub 18); Bárbara Gadea (Salto en largo – Mayores de 17 cat. 40/41); Ever Ruiz Díaz (Natación – Sub 14 25m espalda); Juana Arellano (Natación – Sub 14 25m espalda); Guadalupe Alonzo (Lanzamiento de bala – Sub 16) y Serena Fernández Mohr (Dibujo – categoría única).

Mientras que las medallas de plata (16) fueron para Nancy Rivas Leiva (Salto en largo – Sub 16 PCD cat. 11 ciegos); Valeria Allen (Natación – Adultos Mayores 200m libre); Joaquín Martínez y Mateo Barrios (Tenis dobles – Sub 14); Yésica Ibarra (Salto en largo – Sub 16 PCD cat. 37 PC); Lucio Massa (Atletismo 100m – Sub 16); Mailén Cabral (Atletismo 100m – Sub 16 PCD Intelectual A); Melanie Recalde (Atletismo 100m – Sub 16 PCD cat. 45/46 Motor Ambulante); Augusto López Cabral (Salto en largo – Sub 16); Angélica Blanco (Video Minuto – Universitario Libre); Milagros Arce (Boccia – Sub 18 PCD); Uma Vargas (Tiro – Sub 15); Benicio Niedzwecki Larrañaga (Tenis singles – Sub 16); Justina Arruda y Alma Morán (Teatro – juveniles libre); Brisa Buzzo (Taekwondo – Sub 14 menos de 37kg); Ailín Núñez (Taekwondo – Sub 14 menos de 59kg) y el equipo femenino de Hockey Sub 18 libre.

En tanto, las preseas de bronce (14) fueron para Brisa Rodríguez (Patín – Sub 13); Alfredo López y Marcos Aguirre (Fútbol Tenis – Sub 18); Pablo Monteforte (Tenis de mesa – Sub 18); Hockey (Sub 14); Fútbol Intelectual Síndrome de Down masculino; Santino Macaudier (Tenis – Sub 14 single); Handball Playa Sub 16 femenino; Aldana Barbosa y Giuliana Góngora (Fútbol Tenis – Sub 15); Macarena Aguerre y Evelyn Chaparro (Beach Vóley – Universitario); Nicolás Delorte (Tenis – Universitario); Sergio Nicolás Sorbetto (Malambo PC – libre); Cristina Aquino (Taekwondo – Sub 14 menos de 44kg); los conjuntos de Softbol Sub 18 femenino y Sub 14 masculino.