Paro y Movilización No Docente para el 11 y 12 de junio

Con 48 horas de lucha, las y los trabajadores No Docentes reclaman una recomposición salarial acorde a la inflación. Además, el 12 se suman a la marcha para rechazar la Ley Bases.

Las y los trabajadores No Docentes van al paro por 48 horas este 11 y 12 de junio y movilizarán el 12. Las jornadas se inscriben dentro de un plan de lucha, en reclamo de una recomposición salarial acorde a la inflación y las dilaciones del Gobierno Nacional en cuanto a una respuesta acorde a los requerimientos de las y los trabajadores No Docentes.

“Desde febrero a la fecha perdimos más del 50 por ciento del poder adquisitivo del salario. Exigimos esa recuperación en el marco de la última reunión con el Gobierno ( a fines de mayo) pero al día de hoy no tuvimos respuesta, a pesar de haberse comprometido a tenerla para el 6 de junio”, apuntó Ana Laura Ruggiero, secretaria General de ANDUNA y subsecretaria de Igualdad de Género de FATUN, tras confirmar las jornadas de protesta que, de manera unánime, fueron aprobadas por el Congreso Nacional de la Federación (realizado a fines de mayo en Córdoba).

Además, gremios Docentes e integrantes del Frente Sindical Universitario se suman a la medida que, el 12, coincidirá con la movilización a las inmediaciones del Congreso que organizaciones sindicales, políticas y sociales están convocando en rechazo a la Ley Bases que debatirá el Senado ese mismo día.

“Esperamos generar una reacción que se traduzca en una recuperación del salario de los Docentes y No Docentes”, remarcó, al tiempo que avisó que, de continuar sin solución el tema salarial, “corre riesgo el inicio del segundo cuatrimestre”.

En ese sentido, aclaró que la restitución de los gastos de funcionamiento para las Universidades Nacionales (con un ajuste de 270 por ciento ) “solo resuelve el 10 por ciento de lo que es el Presupuesto Universitario porque el otro 90 son los salarios Docentes y No Docentes”. “Lejos de dar respuestas este Gobierno dilata el conflicto, por lo que no descartamos nuevas medidas”, cerró la dirigenta.

También, el 13 de junio acompañarán a las y los No Docentes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, en su movilización al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, en reclamo de Presupuesto y el pago de los salarios adeudados.