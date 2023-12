Noche Shopping by Jano’s llega a Alto Avellaneda: Shows, Descuentos y Más

Desde las 20:00 y hasta las 04:00, los visitantes podrán disfrutar de shows en vivo, descuentos exclusivos y una variedad de actividades.

Este sábado 23 de diciembre, Alto Avellaneda se transformará en el escenario de Noche Shopping que en esta oportunidad estará esponsoreada por Jano’s e incluirá un área VIP exclusiva para los clientes que podrán acceder mediante la aplicación ¡appa! escaneando un QR.

Durante el evento, se llevarán a cabo diversas actividades para todos los visitantes.:

Photo OP: Una espectacular shimmer wall estará ubicada en una de las esquinas, sirviendo como un lugar ideal para capturar momentos inolvidables.

DJ: Un espacio VIP contará con la presencia de un DJ, y habrá otro spot de DJ en el interior del centro comercial.

STAND DE GLITTER & TATTOOS: Para aquellos que deseen sumergirse completamente en la noche, habrá un stand ofreciendo glitter y tatuajes temporales.

BARRA: Una barra de tragos ofrecerá una variedad de bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol.

Mirror man: Desde las 21:00 hasta las 22:00, estará en el acceso principal del mall, y de 22:00 a 23:00, se trasladará al acceso al VIP.

Además , la Noche Shoppig también ofrecerá descuentos imperdibles por franja horaria:

20% OFF de 20:00 a 22:00 hs.

25% OFF de 22:00 a 24:00 hs.

30% OFF de 24:00 a 02:00 hs.

35%, 40% y 50% OFF de 02:00 a 04:00 hs.

También las perfumerías y joyerías tendrán un 10% OFF durante toda la noche.