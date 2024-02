Murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero

Este martes por la tarde murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera luego de que cayera el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, ubicada al sur del país.-

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 06 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”, señaló la oficina del ex jefe de Estado en un comunicado.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció que el gobierno de Gabriel Boric declara el duelo nacional, y anticipó que habrá funeral de Estado.

Fuentes confirmaron a Infobae que también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron a este medio que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

Piñera y sus acompañantes venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco. Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona, lo que ocasionó su caída apenas unos minutos después.

Tras lo sucedido, acudieron al lugar agentes de emergencia, la Armada, los bomberos, Carabineros, y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

Piñera, dos veces presidente de Chile (2010-2014, y 2018-2022), tenía una casa en el Lago Rango y se encontraba de vacaciones.