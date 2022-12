Mayra supervisó un nuevo operativo "Quilmes cerca" en la plaza 25 de mayo de Ezpeleta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó este lunes la plaza 25 de Mayo, ubicada en Cuenca entre Santiago del Estero y Carbonari, en Ezpeleta, donde se llevó a cabo un nuevo operativo del programa municipal Quilmes Cerca, que alcanzó hasta el momento 475 jornadas y más de 174 mil consultas y trámites desde que se inició en 2021.

“Estuvimos en un nuevo operativo Quilmes Cerca, en Ezpeleta, una herramienta que acerca a nuestros vecinos y vecinas las políticas impulsadas desde el Estado. A partir de este programa, los quilmeños y quilmeñas gestionan trámites y solicitan información de distintos organismos nacionales y políticas municipales. Todos los días trabajamos para construir un Quilmes con más inclusión social e igualdad de derechos”, expresó Mayra, que luego recorrió el lugar y dialogó junto a vecinos y trabajadores.

Por su parte, el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido, aseveró: “Quilmes Cerca es un dispositivo que nos permite llegar a muchísimos barrios y vecinos del distrito, y como bien hicimos hoy en Ezpeleta, estaremos durante toda la semana recorriendo la comuna”.

En tanto, la vecina Ana Mercedes Cárdena, destacó: “Necesitaba hacerme los anteojos, porque me operé en mayo de ambos ojos, y una señora que me encontré cerca de mi casa me dijo que estaban haciendo este operativo. La verdad que me atendieron muy bien y siento que este tipo de evento es muy importante”.

El operativo tuvo la presencia de organismos como PAMI, ANSES, Centro de Acceso a la Justicia, Acceso a la Justicia, RENAPER, Gestión y Participación Ciudadana, Mujeres y Diversidades, GIRSU para atención de reclamos Y entrega de tarjeta SUBE. También se estuvo realizando la vacunación de calendario, en un stand de la Secretaría de Salud.

En este programa descentralizado que coordina el Municipio de Quilmes y que acerca al Estado a los barrios, los vecinos y vecinas también pudieron realizar gestiones de las distintas áreas comunales. Durante el resto de la semana habrá distintos operativos: el martes en la plaza Lynch, sita en Pasaje Formosa 20, en Bernal Oeste; el miércoles en el Punto Solidario “Sol de Quilmes”, en calle 399 N° 231, entre La Rioja y Catamarca, en Quilmes Oeste; el jueves en la Asociación Civil Unidos por el Trabajo, ubicada en calle Pampa 5455, Bernal Oeste, y el viernes en el Punto Solidario “Néstor Vive”, en calle 833 N° 1718, en San Francisco Solano.

Estuvieron presentes en la actividad la secretaria de Hacienda local, Eva Stoltzing, y el director de Deportes, Lucas Tundis.