Massa y Kicillof pidieron a los intendentes redoblar esfuerzos para ganar el balotaje

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa,, y recibirá este juevespara debatir la nueva estrategia de campaña.Massa, eny en un encuentro del que participaron más de 80 intendentes electos del justicialismo.En su arenga, el ministro y candidato.En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno lo escuchaban más de 80 intendentes, a quienes Massa les agradeció, al igual que a Kicillof, por el “trabajo realizado” en el distrito, y que fue “determinante” para el triunfo sobre Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC)., añadieron las fuentes.Durante la reunión, que tuvo lugar al mediodía, los dirigentes peronistas se enteraron.Según pudo saber Télam, la encargada de comunicarlo fue la vicegobernadora,, que recibió la notificación en su teléfono celular y la transmitió al resto.En La Plata,, añadieron los voceros.Otra línea que bajó el ministro y candidato fue que “la elección no está ganada” y que “no hay que ser triunfalistas sino humildes”, y “redoblar esfuerzos para lo que viene y salir a buscar votos”.Si bien no especificó a qué sectores salir a convocar, sí planteó nuevamente la necesidad de poner el foco en promover un “gobierno de unidad nacional y terminar con la grieta para poder abrir un tiempo nuevo”.Un intendente que participó del encuentro apuntó que Kicillof les pidió a los jefes comunales “no sacar las sombrillas de UxP de las calles porque la campaña no terminó”.Tras el encuentro, Kicillof dio una conferencia de prensa en la que graficó que “fue una reunión con los 84 intendentes entrantes y salientes, para agradecer, para hacer un reconocimiento y un festejo en persona por el resultado de UxP”.El mandatario subrayó que en la charla se planteó que “seguimos en campaña porque es crucial para cada uno de los distritos y para la provincia en su conjunto que el próximo gobierno nacional sea uno que cree en la producción y en el trabajo nacional”.“Esta provincia necesita más educación y salud públicas, más universidades, más presencia del Estado en materia de seguridad. En la provincia se votó la defensa de lo que hizo y por todo lo que falta”, describió el mandatario, y pidió imaginar qué pasaría si hubiera “obra pública cero”, tal como plantea Milei.Al respecto, apuntó que en la reunión Massa presentó además su plan de obra pública y para seguridad para el distrito y los 135 municipios.Sostuvo Kicillof: “Le ofrecimos a Massa colaborar, porque no es solamente una cuestión partidaria, de principios o que tenga que ver con la marcha peronista, sino que está en riesgo continuar con políticas centrales para la provincia”.“No quiero decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires que no hay un Gobierno nacional que acompañe lo que el pueblo expresó en las urnas cuando ofrecimos políticas de fomento de la industria nacional, de soberanía, de federalismo, con ideas democráticas en torno a la memoria, la verdad y la justicia”, continuó Kicillof, y añadió que “se necesita que en el Gobierno nacional haya políticas en sintonía con esto”.Remarcó que “necesitamos un gobierno que aplique políticas que tienen que ver con el bienestar de los y las bonaerenses, no con la motosierra”.Y afirmó que se abrirá “un diálogo con todas las fuerzas argentinas y de la provincia de Buenos Aires, particularmente las que creen en la memoria, la verdad y la justicia; que creen en la educación pública, en la salud pública, en la infraestructura, en el desarrollo nacional y en su bandera”.“No hay que relajarse ante el riesgo que implica el avance de la derecha. Así como construimos la victoria en la provincia, vamos a impulsar con toda nuestra fuerza el triunfo de UxP el próximo 19 de noviembre. El 22 fuimos a votar con la bandera y ahora en el balotaje vamos a llevarla de nuevo”, concluyó Kicillof.En tanto, Massa reunirá este jueves a las 13 a los gobernadores de UxP en la sede porteña del CFI, donde se debatirá la nueva estrategia rumbo al balotajeAsí lo confirmaron a Télam el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, como también fuentes de otros mandatarios provinciales del norte, quienes, del mismo modo que Kicillof y los intendentes del conurbano, fueron claves en la recuperación electoral de UxP.Se espera que este jueves asistan, además de Kicillof, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, uno de los nexos con la campaña en el norte, y los mandatarios Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Oscar Herrera Aguad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Uñac (San Juan) y Jorge Capitanich (Chaco).El santiagueño Gerardo Zamora, en tanto, no asistiría al encuentro por recomendación médica, luego de haber estado internado el pasado fin de semana, señalaron fuentes provinciales.