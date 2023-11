Massa anunció medidas para discapacidad y cambio de programas sociales a empleo

Planes sociales

La iniciativa estará acompañada de capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y gerencias de empleo y el control de contraprestaciones”. Además, las personas con pensión por discapacidad podrán acceder al mercado de trabajo.El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció este martes que dejará de regir el impedimento formal para que las, además de un cambio en el sistema de planes sociales para que, a partir del 1 de enero de 2024, pasen a un programa de inclusión laboral.Al hacer el anuncio desde el Ministerio de Economía, Massa indicó que ambas medidasSobre la eliminación del impedimento para que las personas con discapacidad no puedan acceder al sistema formal de trabajo, Massa señaló que esa “barrera” que había nacido como un derecho “protectivo del Estado” terminó funcionando como un “límite”.“A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión, y parte del desafío de inclusión en Argentina debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo”, señaló.Por eso, al cumplir una de las que fueran sus promesas de campaña, Massa destacó que se “Lo cual no implica, aclaró, que a las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión les sea suspendido ese beneficio, sino que“.“El objetivo es. Es un primer paso en un proceso en que además debemos consolidar el proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas”, añadió.También anunció que a partir del 1 de enero de 2024 los programas sociales pasarán a integrar el programa de inclusión laboral, lo que implica unAsí, detalló, los programas sociales “van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”.Este instrumento, subrayó Massa, implica “consolidar” en “paralelo” el, que consiste en que “aquel que tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador va a tener que completar el salario de convenio”.Además,que los empleadores “tomen a estos beneficiarios”, no van a “agregó.Massa sostuvo que “el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que, y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales tengan definitivamente sus oportunidades”.“Es muy importante que generemos beneficios impositivos y eliminación de restricciones pero, sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos”, expresó.Después del anuncio,destacó la medida al remarcar que “en la Argentina que viene tenemos que poner todo el esfuerzo en la inclusión laboral de todos los que hoy tienen un Potenciar Trabajo”.Más temprano, al participar de un encuentro con la cúpula de la UIA, Massa había dicho que no encaraba la campaña rumbo al balotaje “pensando en cómo lastimo al otro” sino buscando “cómo los argentinos viven mejor” y, en todo caso, “compito con propuestas, no tratando de destruir al otro”.En paralelo, el ministro y candidato también se reunió este martes con trabajadores de plataformas de delivery para avanzar en una serie de medidas que permitan incrementar la protección de ese sector y brindarles herramientas para mejorar las condiciones de esta actividad y garantizarles derechos.