Massa anunció beneficios y mejores condiciones para los trabajadores de apps de delivery

El ministro de Economía se reunió con repartidores de las plataformas virtuales y comunicó cómo funcionará el programa para brindarles coberturas en materia de derechos laboralesMediante un programa instrumentado con AFIP y el Banco Nación, quiénes trabajan en aplicaciones de reparto tendrán cobertura laboralLuego de una reunión con trabajadores que realizan repartos a través de plataformas virtuales, el ministro de Economía Sergio Massa anunció una serie de medidas que apuntan a mejorar sus condiciones laborales. Se trata de un programa de coberturas, financiadas por el Estado a través de la AFIP y el Banco Nación, para brindarles a los repartidores la posibilidad de acceder a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), una obra social y realizar aportes jubilatorios.En paralelo, el ministerio de Transporte y Trenes Argentinos comunicaron que se construirán 24 sitios de descanso en estaciones de trenes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que les brindarán a los trabajadores de las aplicaciones virtuales un espacio para cargar sus teléfonos celulares o tomar descansos en medio de sus labores. La mayoría de ellos se desplaza en bicicletas, a pie o en motocicletas para realizar las entregas. Contarán con máquinas expendedoras de comidas y bebidas, mesas y sillas, lugares seguros para guardar la bicicleta, lockers y cámaras de video vigilancia.Sobre el primer tramo de las medidas, fue el propio Massa el encargado de explicarlas. “Estamos poniendo en marcha una protección que garantiza el acceso a la ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación, a partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y de protección social”, detalló.“Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”, agregó Massa.Se trata de una prueba piloto por 60 días, que comenzará a estar disponible a partir del 15 de diciembre, para analizar los resultados y conformar un equipo que los evalúe y pueda sistematizar la información para trabajar en un proyecto de ley de regulación de la actividad, en acuerdo con los trabajadores, las empresas, y todos los actores que participan de este tipo de actividad económica, informó el gobierno.En relación a los sitios de descanso, la comunicación oficial indicó dónde estarán ubicados. En efecto, estos refugios denominados “Recargate” estarán disponibles en las estaciones de: Quilmes, Hudson, Claypole, Bosques, Adrogué, Temperley y Monte Grande de la línea Roca; Dr. Sáenz e Independencia del Belgrano Sur; Retiro, Sáenz Peña, El Palomar, José C. Paz y Pilar del San Martín.Además, en las paradas de Lisandro de la Torre, Colegiales, Belgrano R, Drago y General Urquiza de la línea Mitre; y Flores, Haedo, Castelar, Ituzaingó y Merlo del Sarmiento.Las ubicaciones donde serán construidos fueron designadas en conjunto con los colaboradores y colaboradoras de las empresas más importantes del rubro, explicaron desde el gobierno.Durante el encuentro, el ministro de Economía destacó que el objetivo es “llegar a esos más de 600.000 argentinos y argentinas que muchas veces lo hacen como único trabajo, y muchas veces como segundo trabajo, participan de las economías de plataformas y hasta hoy estaban desprotegidos. Con la particularidad de que el que absorbe el gasto de la protección es el Estado, para garantizar que cada uno de los trabajadores esté protegido”.Cuando se instrumenten las medidas, según informó el gobierno, los trabajadores y trabajadoras que presten servicios de reparto, entrega o retiro de productos, por cuenta propia o por intermedio de empresas dedicadas a organizar dichos servicios a través de plataformas digitales que operan en el territorio nacional, tendrán la cobertura de una póliza de seguros de accidentes personales, y de responsabilidad civil contra terceros por la prestación de los servicios de su actividad, a través del Banco Nación.Según datos oficiales, en 2023, más de 200.000 personas prestaron servicios al menos una vez a través de las apps de reparto. Esto representa alrededor del 10% del volumen de monotributistas y el 1,8% de personas ocupadas en Argentina. A su vez, en 2022, las plataformas generaron ingresos por un total de 67.500 millones de pesos en el país, indicaron desde el ministerio de Economía.