Día de la Mujer: Lanús ya tiene su primer cuerpo femenino de seguridad ciudadana

En el marco del mes de la mujer, el Municipio de Lanús hizo la presentación del primer equipo de seguridad conformado íntegramente por mujeres.

Por primera vez en la historia del Municipio, las áreas de Seguridad Ciudadana y PRI (Patrulla de Respuesta Inmediata) tienen un cuerpo de la fuerza municipal integrado en su totalidad por mujeres, las cuales estarán a cargo de diferentes tareas de prevención y patrullaje.

Este equipo, está compuesto por un total de 30 femeninas distribuidas entre móviles, motos y camionetas que patrullarán los distintos barrios de Lanús. Cabe destacar, que este personal fue capacitado por áreas como Defensa Civil en materia de Rescate y Técnicas de RCP, y por instructores en técnicas de manejo tanto de patrulleros como de motos.

En su presentación, Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable de Seguridad de Lanús, destacó: "Me llena de orgullo ver como tomó fuerza esta idea y hoy el equipo femenino de seguridad es una realidad", y aseguró: "No tengo dudas de que los vecinos se sentirán más seguros con este equipo, no sólo porque aumenta la cantidad de oficiales sino porque también estas mujeres son un grupo de profesional y capacitado".

A partir de este mes de marzo, el cuerpo femenino ya se ve trabajando en las calles de Lanús, con el objetivo de contar de que pueda garantizar la seguridad de los vecinos en compañía del personal policial.

LA BENDICIÓN DE PATRICIA BULLRICH

En su visita a Lanús del pasado jueves, la ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, conoció al cuerpo femenino de Seguridad Ciudadana lanusense y le dejó este mensaje:

"Ustedes forman parte de un equipo que invierte en la seguridad de Lanús, que piensa en los vecinos, y que sobretodo priorizan que sean mujeres. Es un real orgullo. Les deseo la mayor de las fuerzas para estos tiempos que son muy duros" expreso Bullrich a las integrantes de la formación.

Por su parte el intendente de Lanús, Néstor Grindetti también se refirió al flamante cuerpo:

"Es muy gratificante ver a este equipo de mujeres que pone todo para atender las emergencias, para actuar rápido ante el delito y para cuidar a los vecinos de Lanús."