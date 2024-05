Lanús: Nuevo Programa Pediátrico para Unidades Sanitarias

Lanús Gobierno sumó 20 médicos pediatras en ocho Unidades Sanitarias que atenderán con demanda espontánea todos los días de 8 a 20hs.

De esta manera, se garantiza la atención de patologías de bajo riesgo en las unidades sanitarias, lo que llevará a descomprimir los hospitales del distrito.

Asimismo, se articulará con los centros de atención más complejos y de ser requerido, se coordinará el traslado con el Servicio de Emergencias Lanús (SEL).

Las Unidades Sanitarias que forman parte del programa son:

U.S. San Martín: Corvalán 2107, Monte Chingolo.

U.S. Natiello: Martinto 1198, Monte Chingolo.

U.S. 1° de Mayo: Bustamante 2355, Lanús Este.

U.S. Valentín Alsina: Paso de Burgos 777, Valentín Alsina.

U.S. Norgreen: Marature 4114, Lanús Oeste.

U.S. Máspero: Máspero 75, Remedios de Escalada.

U.S. Lanús Oeste: 25 de Mayo 707, Lanús Oeste.

U.S. Villa Jardín: E. Castro 3826, Lanús Oeste.