Lanús – Grindetti: "Al Gobierno no le importa la gente, arman un relato y cuando este cae, se esconden"

Horas después del asesinato al colectivero Daniel Barrientos y la agresión a Berni, el precandidato a Gobernador bonaerenses fue duró contra Axel Kicillof y el oficialismo.

"El silencio del gobernador Kicillof (ante el crimen en La Matanza) muestra el alojamiento que tiene el gobierno de la gente.", dijo Grindetti, intendente de Lanús, en diálogo con LN+ y apuntó: "No les importa la gente, arman un relato y cuando este cae, se esconden".

Además, el precandidato a gobernador del PRO por el espacio de Patricia Bullrich insistió: "Hoy tenemos un Estado ausente, porque hay una subversión de los valores y el Gobierno está pecando, por acción con todo lo que viene pasando y por omisión porque hoy están escondidos." y resaltó: "El hecho de que el gobernador haga silencio en este momento, no sólo por el fallecimiento del colectivero sino también por el desorden de la gente indignada pegándole a un ministro, demuestra que no hay estado, que no existe".

"Estoy enojado y triste por lo que pasó ayer." expresó Grindetti ante el asesinato en Virrey del Pino del chófer de la línea 620 y los hechos de violencia que se produjeron en General Paz. A su vez, al escuchar la palabra de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, el intendente Lanús disparó enojado: "Lo que dice Cerruti es una barbaridad. La vida no es un mendrugo de pan, la vida es cuestión de valores, de familia, de paz y de convivencia. No como dice esta señora (Cerruti) que ‘la gente está tranquila porque le dan un poco comida'".

"Cerruti, que hoy habla de inseguridad, en su vida pasó a ver la realidad de lo que pasa en el conurbano, no tiene territorio y habla desde el desconocimiento.", alzó la voz Grindetti y cerró contra la vocera nacional: "Cerruti estigmatiza a los pobres y a los habitantes del conurbano".

Por su parte y con respecto a los hechos de Inseguridad que azotan al conurbano y al distrito que conduce, Grindetti subrayó: "En Lanús pusimos 1.000 cámaras, 85 móviles de seguridad ciudadana para prevención, personal de seguridad propio, 13.000 botones antipánico, le ponemos la nafta a los patrulleros de la Provincia, y hasta presentamos dos proyectos de ley: Uno para tener la Policía Local a cargo de los municipios y otro para aumentar las penas a quienes delincan contra adultos mayores. Pero díganme algo: ¿Qué hace el Gobierno provincial para acompañar todo esto? Nada".