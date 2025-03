Lanús Gobierno reabrió el CAPS Argerich de Monte Chingolo

Lanús Gobierno, a través del intendente Julián Álvarez, oficializó la reapertura del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Argerich, ubicado en la calle Alvear 4493, Monte Chingolo. Gracias a una importante puesta en valor y la ampliación del espacio, con fondos íntegramente municipales, los vecinos y vecinas de la ciudad tendrán nuevamente a disposición una unidad sanitaria en el barrio.

“Con amor y gran cariño, inauguramos esta salita que, para nosotros, es un punto emblemático en toda vida de barrio junto con la iglesia, el colegio y, fundamentalmente, las y los vecinos que viven y transmiten su historia. Ejemplo de ello es Marta, la vacunadora de este lugar, a quien también le debemos una gran parte de esa vida afectiva”, afirmó Julián Álvarez.

Desde la pandemia por Covid-19 declarada en 2020, el CAPS no volvió a abrir sus puertas y se mantuvo cerrado durante 5 años. Por la escasez de profesionales en su momento y la decisión que tomó la gestión anterior en no reabrir, la comunidad de Monte Chingolo se quedó sin atención, mientras que las y los profesionales que trabajaban allí fueron derivados a centros de salud no municipales como Esperanza e Independencia.

El horario de atención comenzará a regir de 8 a 14 horas y tendrá los siguientes profesionales y especialidades: dos pediatras, tres médicas clínicas, traumatología, nutricionista, obstetricia y enfermería.

El Centro de Atención Primaria de la Salud Argerich fue construido por la propia comunidad en la década del 70 ante la necesidad de contar con un espacio de acceso a la salud pública en el barrio. Luego de un pedido histórico de la comunidad, las puertas se reabren.

Acompañaron al intendente, Julián Álvarez, la secretaria de Salud Cecilia Ciochi, la jefa de Gabinete Nadia Burgos y el diputado provincial Nicolás Russo, entre otras autoridades locales.