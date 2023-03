Lanús: El Sábado Verde sigue sumando nuevos barrios

Un nuevo Perímetro en Lanús Este, se incorpora a partir de este Fin de Semana.

La Secretaría de Espacios y Servicios Públicos del Municipio, sumará una nueva zona del «Sábado Verde» a Lanús Este, para que los vecinos puedan incorporar el hábito de Reciclar.

El mismo comenzará el Sábado 1 de Abril y transcurrirá todos los Sábados de 10 a 14 horas. El perímetro de las calles por donde será la recolección en este nuevo sector de Lanús Este se detallará a continuación:

•29 de Septiembre

•J.V. González

•Juncal

•Oncativo

Los Residuos tales como Cartones, Vidrios (no deben estar rotos), Plásticos, Metales y Papeles, deben estar limpios y secos. Se podrá utilizar cualquier bolsa que no sea negra, la misma debe dejarse en el canasto o puerta de la casa antes de las 10 am.

En caso de lluvia, no habrá recolección.