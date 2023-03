Lanús: El sábado verde sigue sumando nuevas zonas

Lanús Este es uno de los Barrios que se suma a esta iniciativa de reciclaje.

El Municipio de Lanús, a través de su Secretaría de Espacios y Servicios Públicos, extenderá el Sábado Verde a la zona de Lanús Este, para que las personas puedan dejar el material reutilizable.

La misma comenzará el 25 de Marzo y transcurrirá todos los días Sábados de 10 a 14 horas. Esta medida será un beneficio para que los y las vecinas del distrito no necesiten moverse de sus hogares.

El perímetro de las calles por donde será la recolección en Lanús Este se detallará a continuación:

•Oncativo

•Juncal

•Fray Mamerto Esquiú

•Ramón Cabrero

•Dip.D.Purita

Los residuos tales como, cartones, vidrios (no deben estar rotos), plásticos, metales y papeles deben estar limpios y secos. Se podrá utilizar cualquier bolsa que no sea negra, la cual debe ser dejada en el canasto o puerta de la casa antes de las 10 am.

En caso de lluvia no sacar la basura.