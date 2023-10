La UNDAV entregó el título Doctorado Honoris Causa a Fernando Tauber

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) llevó adelante el acto a través del cual hizo entrega del Doctorado Honoris Causa al vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Dr. Fernando Tauber. Con la presencia del rector, Ing. Jorge Calzoni, la jornada se llevó adelante el jueves 26 de octubre en el aula “Héroes y Heroínas de Malvinas” de la Sede España.



Tras la proyección de un material audiovisual de la UNDAV y la UNLP, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda remarcó que se trata del primer rector al que se le entrega el Doctorado Honoris Causa y el quinto que otorga nuestra casa de estudios. Previamente, la UNDAV había reconocido con el mismo título a Cristina Fernández de Kirchner, Antonio Hugo Caruso, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto.



“En su nombre reconocemos a aquellos que construyeron durante tantos años de trabajo esta universidad pública argentina que hoy es respetada y valorada en el mundo”, resaltó Calzoni. Y agregó: “Para nosotros es una satisfacción homenajear a Fernando porque la Universidad Nacional de La Plata es una referencia para todo el sistema universitario y queremos continuar trabajando en conjunto”.



A continuación, la vicedecana del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, Prof. Liliana Conles, dio lectura a la Resolución N° 508/2023 aprobada por el Consejo Superior de la UNDAV y a los considerandos del Doctorado Honoris Causa.



Tras recibir el título Doctor Honoris Causa y una medalla conmemorativa de manos del Ing. Calzoni, Fernando Tauber agradeció especialmente a los representantes de los distintos claustros de la UNDAV “por el reconocimiento y el trabajo conjunto de tantos años”.



El vicepresidente de la UNLP aprovechó para recordar que “la Reforma de 1918 fue la última gran reforma del sistema universitario de alcance continental, y sus postulados fueron los que terminaron de modelar nuestra Universidad actual. En estos tiempos complejos, aquellas ideas nos orientan en la vigencia de nuestro modelo, pero también en la responsabilidad de asumir un nuevo rol”.



“Por eso esa Universidad de la Reforma ya no es suficiente; la Argentina necesita soberanía y eso se construye con conocimiento, que no está en otro lado que en las Universidades. Tenemos que sumar la producción y el trabajo a los viejos pilares de enseñanza, investigación, extensión y transferencia”, aseguró.



En esa línea, Tauber añadió: “El Estado muchas veces se atrasa en las políticas públicas y las universidades no deben esperar. Si aquellas políticas nos representan, tenemos que ser los primeros en encolumnarnos para que sean más eficientes; pero si esas soluciones no llegan, nosotros tenemos las herramientas suficientes para aportarlas”.



“El país tiene que construir soberanía desde el conocimiento y nosotros estamos obligados a dar respuestas porque tenemos este insumo”, dijo Tauber. Y concluyó: “El modelo de universidad pública argentina de los próximos años está plagado de obligaciones y por eso nos tenemos que unir para hacer más eficaz nuestro trabajo. Tenemos que resolver en conjunto todos los temas que no puede ni quiere resolver el privado ni el Estado. La Universidad de nuestros días es una Universidad con mucho compromiso y muy orientada”.