UNDAV: La cantante popular Liliana Herrero fue reconocida por la universidad

En un emotivo encuentro, con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, recibió el Reconocimiento a la Trayectoria por su Defensa y Fortalecimiento de la Cultura Popular.

En un encuentro cargado de emoción y música, y con el permanente recuerdo de Horacio González, la destacada cantante popular Liliana Herrero recibió por parte de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) el Reconocimiento a la Trayectoria por su Defensa y Fortalecimiento de la Cultura Popular. La distinción le fue otorgada el lunes 28 de agosto en el aula “Héroes y heroínas de Malvinas” de la Sede España.

Con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, le entregó a Herrero el diploma de reconocimiento en medio de un estruendoso aplauso de la sala. También estuvieron presentes Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires; Ana Negrete, concejala de la ciudad de La Plata; Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional; Eduardo Jozami, director Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación; Juan Falú, guitarrista y compositor folclórico; María Pía López, socióloga y ensayista; Pedro Rossi, músico y compositor; la actriz Cristina Banegas; Luis Ziembrowski; el vicerrector de la UNDAV, Bioq. Ricardo Serra, y demás autoridades de la UNDAV.

“Estoy muy agradecida con la Universidad por este reconocimiento. No recuerdo haber recibido una distinción de esta índole”, afirmó Liliana al dirigirse al público presente. “Voy a decir sólo dos palabras. Faltan palabras. Ésta es una época cerrada. Faltan palabras. Cantadas, escritas, gritadas, dichas. Faltan palabras. No tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo. No tenemos tiempo. Hay que cantar, hay que hablar, hay que crear comunidad profunda. Una comunidad profunda es una comunidad que puede decirse aun en el disenso, aun en la disputa, aun en el debate. Faltan palabras sagradas”, reflexionó.

Y continuó diciendo: “Yo quiero cantar porque quiero hablar. Porque quiero que el pasado no se coagule. Porque deseo profundamente que el pasado sea sólo un puntapié inicial para empezar a dar círculos al infinito, preguntándonos a cada rato qué país somos, cómo queremos seguir, cómo queremos hablar, cómo queremos comprender, cómo queremos escribir, cómo queremos componer, cómo queremos cantar. Esas preguntas son imprescindibles”.

“Sé que estamos en el horizonte del capitalismo. Pero no me vengan a decir que vamos a humanizar el capitalismo, porque el capitalismo humanista es un oxímoron. Lo que hay es muerte y sangre en el capitalismo. Por todo eso quiero nombrar a las personas, quiero cantar a las personas, quiero cantar comunidad, quiero cantar a la libertad, quiero cantar en el abismo de saber que eso no es posible, pero que lo vamos a lograr”, concluyó generando la emoción de toda la sala.

Con la moderación del secretario de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAV, Mg. Rodolfo Hamawi, también dijeron unas palabras el músico, docente y crítico musical Santiago Giordano y el sociólogo y ensayista Guillermo Korn, actual director de Ediciones Bonaerenses.

“Los tiempos son oscuros. Somos personas en tiempos de oscuridad. Los habitamos con angustia, pero también hay zonas en las que lo que sucede se puede pensar y en las que es posible tramar lo común amenazado, cómo afirmarnos y defender a nuestras comunidades en el temporal, en la búsqueda de un hacer en común, abierto, controversial, memorioso, imaginativo. Una universidad como ésta es una zona en la que se intenta ese quehacer. La música, como la piensa y la hace Liliana es oficio de reflexión y tensión con el lazo. Esos dos pilares, las universidades como sitio de pensamiento no reductibles a la producción de una profesionalización mercantil y la cultura, son objetos de ataques sistemáticos. Liliana Herrero es una tenaz combatiente. Persigue con riesgo y goce ese lugar en el que se suspende la escucha formateada. Como interprete compone un modo nuevo de pensar cada canción”, expresó Guillermo Korn.

Por su parte, Santiago Giordano afirmó: “Hoy te premian por tu trayectoria, por tu defensa de lo popular. Y no podía ser de otra manera. Tu vida artística es un intenso diálogo hacia afuera y hacia adentro de esa idea tan compleja que encierra lo popular. Y es interesante constatar que esa defensa de lo popular ideológicamente Liliana la libra desde adentro. Pero artísticamente avanza desde otros márgenes. Sin medidas ni mediaciones, todo entra en su idea de lo popular. Cantar es para Liliana Herrero el momento del júbilo, la catarsis”.

Cabe destacar que Liliana Herrero es la tercera figura de la cultura en recibir la distinción que otorga el Consejo Superior de la Universidad. Dicho reconocimiento fue recibido anteriormente por la escritora y dramaturga Griselda Gambaro (2019) y por el historiador, escritor y periodista Osvaldo Bayer (2016).

Resolución RES CS 301-2023 EXP 722 2023: https://t.ly/r617B